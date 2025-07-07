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Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення політичної партії

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Перед початком торгів у понеділок акції Tesla впали на 7% після того, як генеральний директор компанії Ілон Маск оголосив про плани створити нову політичну партію. Про це пише CNBC 7 липня. 

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Деталі 

  • Маск заявив, що партія під назвою «Американська партія» зосередиться на боротьбі за 2-3 місця в Сенаті та 8-10 округів у Палаті представників.
  • За його словами, це дозволить партії впливати на вирішення спірних законів, щоб вони «відображали справжню волю народу». 
  • Участь Маска в політиці викликає занепокоєння серед інвесторів. На початку року він працював у так званому Департаменті ефективності уряду разом із президентом Дональдом Трампом, що, на думку аналітиків, могло зашкодити бренду Tesla. У травні Маск залишив цю ініціативу, що позитивно вплинуло на акції компанії.
  • Проте повернення Маска до політики знову насторожує інвесторів. «Поглиблення Маска в політику та його спроби протистояти вашингтонському істеблішменту – це зовсім не той шлях, який хочуть бачити інвестори Tesla в цей критичний для компанії період», – зазначив Ден Айвз, керівник відділу технологічних досліджень Wedbush Securities. «Хоча віддані прихильники Маска підтримують його в усьому, багато інвесторів Tesla втомилися від його політичних ініціатив». 
  • Крім політичних викликів, Tesla стикається з бізнес-проблемами. У другому кварталі 2025 року поставки автомобілів компанії впали на 14% порівняно з попереднім роком, не виправдавши очікувань. Tesla також відчуває зростаючу конкуренцію, особливо на ключовому ринку в Китаї.

Контекст 

У червні між Ілоном Маском і Дональдом Трампом стався публічний конфлікт через новий законопроєкт, який Трамп назвав «великим та прекрасним». Маск розкритикував цей законопроєкт у соцмережі X, назвавши його «огидним» і таким, що може знищити інноваційні галузі, особливо електромобільну індустрію. Він також звинуватив Трампа у тому, що той хоче збільшити держборг США на трильйони доларів і закликав американців «прибрати зрадників» на виборах.

Трамп не залишився осторонь: він образливо відгукнувся про Маска, заявивши, що той «здається слабким» і діє на користь демократів. Конфлікт швидко набув резонансу у медіа та розділив частину республіканського електорату.

На тлі цього скандалу Маск провів опитування серед своїх підписників у X, запитавши, чи час створити нову політичну партію, яка «представлятиме інтереси більшості американців, що не відчувають себе частиною Республіканської або Демократичної партій». Більшість підтримала ідею – близько 80% відповіли «так».

Після другого опитування і зростання суспільного інтересу, 4 липня Маск офіційно оголосив про створення нової політичної сили – America Party. Вона позиціонується як партія для «середнього класу», яка виступає за економічну свободу, технологічний розвиток і прозорість. 6 липня партія подала документи до Федеральної виборчої комісії (FEC).

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