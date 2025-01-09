Илон Маск усомнился в реалистичности своих заявлений о сокращении бюджета США на $2 трлн

Миллиардер Илон Маск выразил сомнение в возможности сокращением федерального бюджета США на $2 трлн, о чем сам ранее заявлял. Об этом он заявил во время интервью Марку Пенну, политтехнологу и главе Stagwell, пишет Bloomberg 9 января. Эта цифра была озвучена Маском во время предвыборного митинга Трампа в Нью-Йорке и вызвала скептицизм у бюджетных экспертов.

Подробности

Маск, который вместе с бывшим кандидатом в президенты США Увеком Рамасвами был избран Дональдом Трампом для руководства новым департаментом эффективности правительства (DOGE), отметил, что эта сумма является «лучшим результатом». В разговоре с политическим стратегом Марком Пеном он пояснил, что более реалистичным является достижение экономии в $1 трлн.

Миллиардер предположил, что хотя цель в $2 трлн очень амбициозна, они сделают все возможное для достижения этого результата, добавляя, что при этом «хорошо, что есть шанс» на $1 трлн экономии.

Достичь такой экономии будет сложно, говорят эксперты, поскольку запланированная сумма сокращения превышает годовые расходы правительства, в том числе на оборону и социальные программы, важные для избирателей, и которые Трамп обещал не сокращать во время своей кампании.

Контекст

Цель Маска сократить расходы на $2 трлн превышает общую сумму, которую Конгресс ежегодно тратит на деятельность государственных агентств, в том числе на оборону. Для достижения этой цели, вероятно, придется значительно сократить финансирование таких популярных программ, как социальное обеспечение, Medicare, Medicaid и льготы для ветеранов.

В прошлом финансовом году правительство потратило более $6,75 трлн, из которых более $5,3 трлн пошло на социальное обеспечение, здравоохранение, оборону, помощь ветеранам и выплату процентов по долгам.

Компании Маска, включая Tesla Inc. и SpaceX, неоднократно получали федеральные субсидии в миллиарды долларов, в том числе налоговые льготы на электромобили и инвестиции в инфраструктуру. Это еще больше подчеркивает сложность достижения цели сокращения затрат на $2 трлн.

5 декабря 2024 года Маск посетил Капитолий для встреч с группами законодателей в рамках своего плана по сокращению расходов на $2 трлн.