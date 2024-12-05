Ілон Маск працюватиме з Конгресом над скороченням бюджету США на $2 трлн 

Маск фактично став правою рукою Дональда Трампа, він присутній на телефонних розмовах обраного президента з іноземними лідерами, висловлює свою думку щодо майбутніх призначень та має значний вплив на законодавців-республіканців.

Найбагатша людина світу Ілон Маск у четвер, 5 грудня, вирушить до Капітолію, у звʼязку зі своїми амбітними планами щодо скорочення федерального бюджету США як мінімум на $2 трлн, пише Bloomberg . До нього приєднається колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі.

Ключові факти

Маск та Рамасвамі, планують зустрітися з групами законодавців, після чого відбудеться сесія, на яку запрошено всіх членів Палати представників від Республіканської партії, повідомила представник партії Марджорі Тейлор Грін.

Маск, найбагатша людина у світі та великий спонсор обраного президента Дональда Трампа, невпинно просуває свій «Департамент урядової ефективності» або DOGE.

Незважаючи на назву цього департаменту не існує. Таким чином, Маск і Рамасвамі працюватимуть як радники.

Спроби попередніх президентів скоротити федеральні витрати було зірвано численними вузькими інтересами членів Конгресу. Цього разу багато законодавців-республіканців явно підтримують ключову передвиборчу обіцянку Трампа.

Контекст

Мета Маска скоротити витрати на $2 трлн перевищує суму, яку Конгрес щорічно витрачає на діяльність державних агенцій, включаючи оборону. Ймовірно, це вимагатиме значних скорочень популярних програм пільг, таких як соціальне забезпечення, Medicare, Medicaid та пільг для ветеранів.

Минулого фінансового року уряд витратив понад $6,75 трлн, з яких понад $5,3 трлн припало на соціальне забезпечення, охорону здоровʼя, оборону та допомогу ветеранам, а також на відсотки за боргом.

Власні компанії Маска, включаючи Tesla Inc. та SpaceX, протягом багатьох років отримували федеральні пільги на мільярди доларів, включаючи податкові пільги на електромобілі та інвестиції в інфраструктуру, що ще раз наголошує на складності реалізації скорочення на $2 трлн.

Маск витратив понад $100 млн на політичну кампанію Трампа. Значне зростання акцій Tesla цього року відбулося після перемоги Трампа на виборах 5 листопада. Загальні статки Маска виросли до $343 млрд, якщо врахувати його частки в SpaceX, соціальній медіа-платформі X та стартапі xAI.