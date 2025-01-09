Ілон Маск засумнівався у реалістичності своїх заяв про скорочення бюджету США на $2 трлн

Мільярдер Ілон Маск висловив сумнів щодо можливості скороченням федерального бюджету США на $2 трлн, про що сам раніше заявляв. Про це він сказав в інтерв’ю Марку Пенну, політтехнологу і голові Stagwell, пише Bloomberg 9 січня. Ця цифра була озвучена Маском під час передвиборчого мітингу Трампа в Нью-Йорку і викликала скептицизм у бюджетних експертів.

Деталі

Маск, який разом з колишнім кандидатом у президенти США Вівеком Рамасвамі був обраний Дональдом Трампом для керівництва новим департаментом ефективності уряду (DOGE), зазначив, що ця сума є «найкращим результатом». У розмові з політичним стратегом Марком Пеном він пояснив, що більш реалістичним є досягнення економії в $1 трлн.

Мільярдер припустив, що хоча мета в $2 трлн є дуже амбіційною, вони зроблять усе можливе для досягнення цього результату, додаючи, що при цьому «добре, що є шанс» на $1 трлн економії.

Досягти такої економії буде складно, говорять експерти, оскільки запланована сума скорочення перевищує річні витрати уряду, зокрема на оборону та соціальні програми, які є важливими для виборців, і які Трамп обіцяв не скорочувати під час своєї кампанії.

Контекст

Мета Маска скоротити витрати на $2 трлн перевищує загальну суму, яку Конгрес щорічно витрачає на діяльність державних агентств, зокрема на оборону. Для досягнення цієї мети, ймовірно, доведеться значно скоротити фінансування таких популярних програм, як соціальне забезпечення, Medicare, Medicaid та пільги для ветеранів.

У минулому фінансовому році уряд витратив понад $6,75 трлн, з яких понад $5,3 трлн пішло на соціальне забезпечення, охорону здоровʼя, оборону, допомогу ветеранам та виплату відсотків за боргами.

Компанії Маска, включаючи Tesla Inc. та SpaceX, неодноразово отримували федеральні субсидії на мільярди доларів, зокрема податкові пільги на електромобілі та інвестиції в інфраструктуру. Це ще більше підкреслює складність досягнення цілі щодо скорочення витрат на $2 трлн.

5 грудня 2024 року Маск відвідав Капітолій для зустрічей з групами законодавців у рамках свого плану скорочення витрат на $2 трлн.