Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Почти вдвое увеличилось количество резидентов «Дія.City» и уплаченных налогов с начала года

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

За восемь месяцев этого года 2318 действующих резидентов «Дія.City» уплатили в сводный бюджет 19,5 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • «Это на 81% (8,7 млрд грн) превышает поступления за аналогичный период в прошлом году. В прошлом году за январь–август 1339 компаний-резидентов обеспечили поступление на уровне 10,8 млрд грн», – отметила Карнаух.
  • В структуре поступлений в текущем году: налог и сбор на доходы физических лиц – 9,9 млрд грн (51%); налог на добавленную стоимость – 6,4 млрд грн (33%); налог на прибыль предприятий – 3,2 млрд грн (16%).
  • В Реестре сейчас более 2800 компаний, из которых 2400 – действующие резиденты.

Контекст

Резидентом «Дія.City» может быть юридическое лицо, отвечающее требованиям и критериям, определенным Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», и осуществляющее деятельность в сфере ІТ-индустрии и цифровой экономики.

В августе Кабмин открыл доступ к специальному налоговому режиму «Дія.City» для компаний по цифровому моделированию зданий и отделке аудиовизуальных произведений.

Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023-го. Самым крупным плательщиком стал monobank.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні