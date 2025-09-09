За восемь месяцев этого года 2318 действующих резидентов «Дія.City» уплатили в сводный бюджет 19,5 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Подробности

«Это на 81% (8,7 млрд грн) превышает поступления за аналогичный период в прошлом году. В прошлом году за январь–август 1339 компаний-резидентов обеспечили поступление на уровне 10,8 млрд грн», – отметила Карнаух.

В структуре поступлений в текущем году: налог и сбор на доходы физических лиц – 9,9 млрд грн (51%); налог на добавленную стоимость – 6,4 млрд грн (33%); налог на прибыль предприятий – 3,2 млрд грн (16%).

В Реестре сейчас более 2800 компаний, из которых 2400 – действующие резиденты.

Контекст

Резидентом «Дія.City» может быть юридическое лицо, отвечающее требованиям и критериям, определенным Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», и осуществляющее деятельность в сфере ІТ-индустрии и цифровой экономики.

В августе Кабмин открыл доступ к специальному налоговому режиму «Дія.City» для компаний по цифровому моделированию зданий и отделке аудиовизуальных произведений.

Резиденты правового режима «Дія.City» уплатили более 18 млрд грн налогов в 2024 году, что более чем вдвое превышает показатель 2023-го. Самым крупным плательщиком стал monobank.