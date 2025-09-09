За вісім місяців цього року 2318 діючих резидентів «Дія.City» сплатили до зведеного бюджету 19,5 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Деталі
- «Це на 81% (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року. Торік за січень–серпень 1339 компаній-резидентів забезпечили надходження на рівні 10,8 млрд грн», – зазначила Карнаух.
- У структурі надходжень цього року: податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%); податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%); податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).
- У Реєстрі зараз понад 2800 компаній, з яких 2400 – діючі резиденти.
Контекст
Резидентом «Дія.City» може бути юридична особа, яка відповідає вимогам та критеріям, визначеним Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», і здійснює діяльність у сфері ІТ-індустрії та цифрової економіки.
У серпні Кабмін відкрив доступ до спеціального податкового режиму «Дія.City» для компаній із цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів.
Резиденти правового режиму «Дія.City» сплатили понад 18 млрд грн податків у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2023-го. Найбільшим платником став monobank.
