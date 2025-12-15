Менее четверти украинцев ожидают, что полномасштабная война России против Украины завершится в относительно близкой перспективе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Детали
- По данным КМИС, 9% респондентов считают, что война может завершиться до начала 2026 года, тогда как в сентябре такое мнение высказывали 18%. Еще 14% ожидают ее завершения по крайней мере в первой половине 2026 года (в сентябре – 15%). Таким образом, лишь около четверти опрошенных рассчитывают на завершение войны в условно недалекой перспективе.
- В то же время 11% украинцев прогнозируют окончание боевых действий во второй половине 2026 года (в сентябре – 12%), а 32% – в 2027 году или позже, что соответствует предыдущим показателям. Доля тех, кто не смог определиться с ответом, выросла до 33% против 23% в сентябре.
- Несмотря на это, 63% опрошенных заявили о готовности терпеть войну столько, сколько будет необходимо (в сентябре – 62%). Еще 1% отметили, что готовы выдерживать боевые действия примерно год.
- О готовности терпеть войну в течение более короткого периода – полгода или нескольких месяцев – сообщили 15% респондентов, тогда как в сентябре таких было 21%. В то же время выросла доля тех, кто не смог ответить на этот вопрос – с 13% до 21%.
Контекст
Опрос проводился КМИС с 26 ноября по 13 декабря 2025 года по инициативе института. Телефонным методом было опрошено 547 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории, подконтрольной Украине. При обычных условиях статистическая погрешность этой выборки не превышает 5,6% для показателей около 50%, 4,8% – для показателей около 25%, 3,4% – для показателей около 10% и 2,5% – для показателей около 5%.
