Деталі

За даними КМІС, 9% респондентів вважають, що війна може завершитися до початку 2026 року, тоді як у вересні таку думку висловлювали 18%. Ще 14% очікують її завершення принаймні в першій половині 2026 року (у вересні – 15%). Отже, лише близько чверті опитаних розраховують на завершення війни в умовно недалекій перспективі.

Водночас 11% українців прогнозують закінчення бойових дій у другій половині 2026 року (у вересні – 12%), а 32% – у 2027 році або пізніше, що відповідає попереднім показникам. Частка тих, хто не зміг визначитися з відповіддю, зросла до 33% проти 23% у вересні.

Попри це, 63% опитаних заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у вересні – 62%). Ще 1% зазначили, що готові витримувати бойові дії приблизно рік.

Про готовність терпіти війну протягом коротшого періоду – пів року або кількох місяців – повідомили 15% респондентів, тоді як у вересні таких було 21%. Водночас зросла частка тих, хто не зміг дати відповідь на це запитання – з 13% до 21%.

Контекст

Опитування проводилося КМІС з 26 листопада до 13 грудня 2025 року за ініціативою інституту. Телефонним методом було опитано 547 респондентів віком від 18 років, які проживають на території, підконтрольній Україні. За звичайних умов статистична похибка цієї вибірки не перевищує 5,6% для показників близько 50%, 4,8% – для показників близько 25%, 3,4% – для показників близько 10% та 2,5% – для показників близько 5%.