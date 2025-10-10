Бренд товаров для дома и декора English Home прекращает работу своей украинской сети, сообщило RAU . Уже бывший топ-менеджер компании подтвердил эту информацию Forbes Ukraine на условиях анонимности. Турецкая сеть работала в Украине более 10 лет и насчитывала более 30 магазинов.

Подробности

Интернет-магазин English Home перестал работать в феврале 2025-го: сначала исчезли цены, а затем возможность регистрации и оформления заказов.

Информация о закрытии в Украине правдива, подтвердили Forbes Ukraine в компании на условиях анонимности.

Официальных заявлений турецкий ритейлер не делал. На официальном сайте Украину убрали среди около 20 стран присутствия.

Компания продолжает работать, в частности, в России, Иране, Венесуэле и других странах.

Контекст

English Home – турецкий бренд домашнего текстиля и декора, созданный в 2008 году под управлением холдинга Turgut Aydın Holding. Несмотря на название, концепция бренда совмещает турецкое производство и британскую эстетику. За годы работы English Home развилась во франчайзинговую сеть с присутствием в двух десятках стран.

В Украине бренд вырос до 33 магазинов в 2020 году. После начала полномасштабного вторжения России быстро возобновил работу в ряде городов – Львове, Черновцах, Ровно, Одессе, Виннице, Полтаве и Днепре. Выручка юрлица компании – ООО «ЭХМ Украина» – составила почти 282 млн грн в 2024-м, что на 12 млн грн меньше, чем годом ранее. Выручка первого полугодия 2025-го – 88,6 млн грн. Конечные бенефициары – Айдин Айдан и Айдин Ахмет Яшар (граждане Турции).

В августе 2025 года Athletics заявили о закрытии всех магазинов в Украине.