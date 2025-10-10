Бренд товарів для дому та декору English Home припиняє роботу своєї українською мережі, повідомило RAU. Вже колишній топменеджер компанії підтвердив цю інформацію Forbes Ukraine на умовах анонімності. Турецька мережа працювала в Україні більше 10 років та налічувала понад 30 магазинів.
Деталі
- Інтернет-магазин English Home перестав працювати у лютому 2025-го: спершу зникли ціни, а згодом можливість реєстрації та оформлення замовлень.
- Інформація про закриття в Україні правдива, підтвердили Forbes Ukraine в компанії на умовах анонімності.
- Офіційний заяв турецький ритейлер не робив. На офіційному сайті Україну прибрали з-поміж близько 20 країн присутності.
- Компанія продовжує працювати зокрема в Росії, Ірані, Венесуелі та інших країнах.
Контекст
English Home – турецький бренд домашнього текстилю та декору, створений у 2008 році під управлінням холдингу Turgut Aydın Holding. Попри назву, концепція бренду поєднує турецьке виробництво та британську естетику. За роки роботи English Home розвинулася у франчайзингову мережу з присутністю в двох десятках країн.
В Україні бренд зріс до 33 магазинів у 2020-му. Після початку повномасштабного вторгнення Росії швидко відновив роботу в низці міст — Львові, Чернівцях, Рівному, Одесі, Вінниці, Полтаві та Дніпрі. Виторг юрособи компанії — ТОВ «ЕХМ Україна» — склав майже 282 млн грн у 2024-му, що на 12 млн грн менше ніж роком раніше. Виторг першого півріччя 2025-го — 88,6 млн грн. Кінцеві бенефіціари — Айдін Айдан та Айдін Ахмет Яшар (громадяни Туреччини).
У серпні 2025-го Athletics заявили про закриття всіх магазинів в Україні.
