Бренд товарів для дому та декору English Home припиняє роботу своєї українською мережі, повідомило RAU . Вже колишній топменеджер компанії підтвердив цю інформацію Forbes Ukraine на умовах анонімності. Турецька мережа працювала в Україні більше 10 років та налічувала понад 30 магазинів.

Деталі

Інтернет-магазин English Home перестав працювати у лютому 2025-го: спершу зникли ціни, а згодом можливість реєстрації та оформлення замовлень.

Інформація про закриття в Україні правдива, підтвердили Forbes Ukraine в компанії на умовах анонімності.

Офіційний заяв турецький ритейлер не робив. На офіційному сайті Україну прибрали з-поміж близько 20 країн присутності.

Компанія продовжує працювати зокрема в Росії, Ірані, Венесуелі та інших країнах.

Контекст

English Home – турецький бренд домашнього текстилю та декору, створений у 2008 році під управлінням холдингу Turgut Aydın Holding. Попри назву, концепція бренду поєднує турецьке виробництво та британську естетику. За роки роботи English Home розвинулася у франчайзингову мережу з присутністю в двох десятках країн.

В Україні бренд зріс до 33 магазинів у 2020-му. Після початку повномасштабного вторгнення Росії швидко відновив роботу в низці міст — Львові, Чернівцях, Рівному, Одесі, Вінниці, Полтаві та Дніпрі. Виторг юрособи компанії — ТОВ «ЕХМ Україна» — склав майже 282 млн грн у 2024-му, що на 12 млн грн менше ніж роком раніше. Виторг першого півріччя 2025-го — 88,6 млн грн. Кінцеві бенефіціари — Айдін Айдан та Айдін Ахмет Яшар (громадяни Туреччини).

У серпні 2025-го Athletics заявили про закриття всіх магазинів в Україні.