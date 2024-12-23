Сеть ресторанов Gastrofamily в 2025 году запустит образовательный проект и франшизу для ветеранов

Ресторанная сеть Gastrofamily Елены Борисовой в середине 2025 года откроет образовательный проект и франшизу для ветеранов. Об этом Борисова сообщила в интервью Forbes Ukraine.

Ключевые факты

«В Gastrofamily мы хотим создать образовательный проект для ветеранов, потому что знаем, что многие думают о своем бизнесе», – говорит владелица ресторанной сети Елена Борисова. Основная цель – помочь с открытием собственного бизнеса и «передать свои знания и опыт».

Сейчас Елена Борисова находится в поиске партнера для образовательного проекта. Она намерена запустить его в мае 2025 года.

В то же время Gastrofamily планирует запустить отдельную франшизу для ветеранов. «Для них есть кредиты под открытие бизнесов, однако они не позволяют открывать заведения с алкоголем, как, например «Білий налив», – говорит Борисова. Поэтому компания планирует сделать безалкогольную концепцию со специальными условиями на паушальный взнос и эквайринг, добавляет она.

Контекст

О разводе со своим мужем Дмитрием Борисовым Елена сообщила 2 марта 2024 года. По словам Борисовой, их личные отношения с Дмитрием никак не влияют на их бизнес. В компании Дмитрий занимался маркетингом и стратегией, Елена отвечала за операционную деятельность, рассказывала Борисова в августе 2024 года в подкасте «Реве та стогне ресторатор».

16 декабря 2024 года Дмитрий Борисов официально сообщил, что все права, бренды и заведения компании Gastrofamily передал своей бывшей жене Елене.

До 66 заведений выросла сеть Gastrofamily, писал в начале 2024-го Forbes Ukraine. «Из премиального сегмента 30–40% клиентов перешли в более демократичный», – отмечал Борисов. Среди его заведений есть рестораны из обеих групп. Большинство также развиваются по франшизе. В демократическом заведении средний чек – 150 грн, в классическом – 300–400 грн на одного человека, говорил Борисов.