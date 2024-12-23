Мережа ресторанів Gastrofamily у 2025 році запустить освітній проєкт та франшизу для ветеранів

Ресторанна мережа Gastrofamily Олени Борисової у середині 2025 року відкриє освітній проєкт та франшизу для ветеранів. Про це Борисова повідомила в інтерв`ю Forbes Ukraine.

Ключові факти

«В Gastrofamily ми хочемо створити освітній проєкт для ветеранів, бо знаємо, що багато з них думає про власний бізнес», – каже власниця ресторанної мережі Олена Борисова. Основна мета – допомогти з відкриттям власного бізнесу і «передати свої знання та досвід».

Зараз Олена Борисова у пошуку партнера для освітнього проєкту. Вона планує його запустити у травні 2025 року.

Водночас Gastrofamily планує запустити окрему франшизу для ветеранів. «Для них є кредити під відкриття бізнесів, однак вони не дозволяють відкривати заклади з алкоголем як-от «Білий налив», – каже Борисова. Тож компанія має на меті зробити безалкогольну концепцію зі спеціальними умовами на паушальний внесок та еквайринг, додає вона.

Контекст

Про розлучення зі своїм чоловіком Дмитром Борисовим Олена повідомила 2 березня 2024 року. За словами Борисової, їхні особисті стосунки з Дмитром ніяк не впливають на їхній бізнес. В компанії Дмитро займався маркетингом та стратегією, Олена — відповідала за операційну діяльність, розповідала Борисова у серпні 2024 року у подкасті «Реве та стогне ресторатор».

16 грудня 2024 року Дмитро Борисов офіційно повідомив, що усі права, бренди та заклади компанії Gastrofamily передав своїй колишній дружині Олені.

До 66 закладів зросла мережа Gastrofamily, писав на початку 2024 року Forbes Ukraine. «З преміального сегменту 30–40% клієнтів перейшли у більш демократичний», – зазначав Борисов. Серед його закладів є ресторани з обох груп. Більшість також розвиваються за франшизою. У демократичному закладі середній чек – 150 грн, у класичному – 300–400 грн на одну людину, казав Борисов.