Ресторатор Дмитрий Борисов передал компанию Gastrofamily бывшей супруге

Все права, бренды и заведения компании Gastrofamily украинский ресторатор Дмитрий Борисов передал бывшей жене Елене Борисовой. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

Ключевые факты

«Отныне я остаюсь только в роли пассивного партнера и соинвестора, не участвуя ни в каких стратегических или операционных вопросах», – написал Дмитрий Борисов.

По его словам, весь его ресторанный бизнес – Gastrofamily – теперь полностью принадлежит и управляется Еленой Борисовой. Ей перешли все права на бренды и заведения.

Контекст

О разводе с Дмитрием Елена Борисова сообщила 2 марта 2024 года. По словам Борисовой, их личные отношения с Дмитрием никак не влияют на их бизнес.

До 66 заведений выросла сеть Gastrofamily семьи ресторанов Борисова, писал в начале 2024 года Forbes Ukraine. «Из премиального сегмента 30–40% клиентов перешли в более демократичный», – отмечал Борисов. Среди его заведений есть рестораны из обеих групп. Большинство также развиваются по франшизе. В демократическом заведении средний чек – 150 грн, в классическом – 300–400 грн на одного человека, говорил Борисов.