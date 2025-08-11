В среду, 13 августа, состоятся виртуальные переговоры между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и главами европейских правительств. Об этом Мерц сообщил в соцсети Х 11 августа.

Подробности

«Я запросил на среду виртуальные переговоры по ситуации в Украине и запланированной встрече президента Трампа с Путиным. Речь идет о вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и гарантиях», – говорится в сообщении Мерца.

Он рассказал об обмене мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Венсом, а также главами европейских государств и правительств, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО.

Европейские лидеры настаивают на том, что Зеленский должен участвовать в переговорах на Аляске, где решили встретиться Дональд Трамп и Владимир Путин. В среду они обсудят этот вопрос с Зеленским и Трампом, говорится в сообщении федерального правительства.

Контекст

Лидеры государств Европы призвали президента США Дональда Трампа проводить переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине при условии прекращения огня и гарантий защиты интересов Украины и Европы.

Кроме того, европейские лидеры призывают США усилить санкционное давление на Россию в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они настаивают на жестких гарантиях для Киева и предостерегают от любых территориальных уступок Москве.