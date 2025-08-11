У середу, 13 серпня, відбудуться віртуальні переговори між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських урядів. Про це Мерц повідомив у соцмережі Х 11 серпня.

Деталі

«Я запросив на середу віртуальні переговори щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним. Йтиметься про варіанти тиску на Росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії», – йдеться в дописі Мерца.

Він розповів про обмін думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також очільниками європейських держав і урядів, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО.

Європейські лідери наполягають, що Зеленський повинен брати участь у переговорах на Алясці, де вирішили зустрітися Дональд Трамп і Володимир Путін. У середу вони обговорять це питання із Зеленським і Трампом, йдеться в повідомленні федерального уряду.

Контекст

Лідери держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні за умови припинення вогню та гарантій захисту інтересів України та Європи.

Крім того, європейські лідери закликають США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони наполягають на жорстких гарантіях для Києва і застерігають від будь-яких територіальних поступок Москві.