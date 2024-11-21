«Метинвест» планирует строительство завода стоимостью €2,5 млрд в Италии

Группа «Метинвест» и Министерство предприятий и производства Италии 20 ноября подписали декларацию о сотрудничестве. В рамках сделки запланировано строительство завода по производству «зеленой» стали в регионе Тоскана стоимостью €2,5 млрд, сообщила пресс-служба компании. Начало строительных работ ожидается в 2025 году, а запуск предприятия – в 2027-м.

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Меморандум подписали представители региона Тоскана, муниципалитет Пембино, Danieli Officine Meccaniche SpA и Metinvest-Adria S.p.A.

В ходе этого события «Метинвест» предложил министру предприятий и производства Италии Адольфо Урсо признать проект имеющим национальное стратегическое значение, которое может ускорить процесс его утверждения с участием Совета министров, говорится в пресс-релизе.

Новый завод мощностью 2,7 млн т в год будет работать по технологии электродуговых печей и использовать вторичное сырье: лом, чугун и железо прямого восстановления из Украины. Проект получит финансовую поддержку итальянского агентства SACE и банков, в том числе Cassa Depositi e Prestiti.

Окончательное соглашение должно быть подписано до 2025 года. Оно охватит меры по рекультивации земель, развитию инфраструктуры, в том числе порта, созданию рабочих мест и инициативе в сфере возобновляемой энергетики, говорится в сообщении.

Контекст

Группа «Метинвест» владеет несколькими активами в Европе. В Болгарии работает завод Promet Steel с годовой мощностью 500 000 т металлопроката, в Италии – Metinvest Trametal и Ferriera Valsider с суммарной мощностью 1,2 млн т. В Великобритании группе принадлежит Spartan UK, производящий до 200 000 т проката в год.

Летом 2024 года «Метинвест» временно приостановил производство на заводе Ferriera Valsider в итальянской Вероне. Работников предприятия перевели в режим частичной занятости. По словам генерального директора группы Юрия Рыженкова, причиной такого решения стали поставки в Европу более дешевой продукции из РФ, цены на которую примерно на 15% ниже из-за меньших затрат на электроэнергию.

Ранее «Метинвест» заявлял, что часть санкций, введенных западными странами против российских производителей металлопродукции, не действует: ЕС до сих пор позволяет местным производителям покупать дешевые российские слябы. Еще одна проблема – механизм европейской экологической пошлины, которая ставит украинских металлургов в неравные условия с европейскими.

Группа «Метинвест» по итогам января – сентября года увеличила производство стали на 5%, до 1,5 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Производство чугуна выросло на 2% и составило 1,4 млн т, говорится в производственном отчете группы за третий квартал и девять месяцев.