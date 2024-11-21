«Метінвест» планує будівництво заводу вартістю €2,5 млрд в Італії

Група «Метінвест» та Міністерство підприємств і виробництва Італії 20 листопада підписали декларацію про співпрацю. У межах угоди заплановано будівництво заводу з виробництва «зеленої» сталі у регіоні Тоскана вартістю €2,5 млрд, повідомила пресслужба компанії. Початок будівельних робіт очікується у 2025 році, а запуск підприємства – у 2027-му.

Деталі

Меморандум підписали представники регіону Тоскана, муніципалітет Пйомбіно, Danieli Officine Meccaniche S.p.A. та Metinvest-Adria S.p.A.

Під час цієї події «Метінвест» запропонував міністру підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо визнати проєкт таким, що має національне стратегічне значення, що може прискорити процес його затвердження за участі Ради міністрів, йдеться у пресрелізі.

Новий завод потужністю 2,7 млн т на рік працюватиме за технологією електродугових печей та використовуватиме вторинну сировину: брухт, чавун і залізо прямого відновлення з України. Проєкт отримає фінансову підтримку італійського агентства SACE та банків, зокрема Cassa Depositi e Prestiti.

Остаточна угода має бути підписана до 2025 року. Вона охопить заходи з рекультивації земель, розвиток інфраструктури, зокрема порту, створення робочих місць і ініціативи у сфері відновлюваної енергетики, йдеться у повідомленні.

Контекст

Група «Метінвест» володіє кількома активами в Європі. У Болгарії працює завод Promet Steel із річною потужністю 500 000 т металопрокату, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider із сумарною потужністю 1,2 млн т. У Великій Британії групі належить Spartan UK, який виробляє до 200 000 т прокату на рік.

Улітку 2024 року «Метінвест» тимчасово призупинив виробництво на заводі Ferriera Valsider в італійській Вероні. Працівників підприємства перевели в режим часткової зайнятості. За словами генерального директора групи Юрія Риженкова, причиною такого рішення стали поставки до Європи дешевшої продукції з РФ, ціни на яку приблизно на 15% нижчі через менші витрати на електроенергію.

Раніше «Метінвест» заявляв, що частина санкцій, запроваджених західними країнами проти російських виробників металопродукції, не діє: ЄС досі дозволяє місцевим виробникам купувати дешеві російські сляби. Ще одна проблема – механізм європейського екологічного мита, що ставить українських металургів у нерівні умови з європейськими.

Група «Метінвест» за підсумками січня – вересня року збільшила виробництво сталі на 5%, до 1,5 млн т, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Виробництво чавуну зросло на 2% і становило 1,4 млн т, йдеться у виробничому звіті групи за третій квартал і 9 місяців.