Миллиардеры, поддержавшие Трампа, потеряли $209 млрд. Больше всего – Илон Маск

Второй срок президентства Дональда Трампа начался со значительных потерь для рынков и состояний богатейших людей мира. За семь недель после его инаугурации пять миллиардеров, присутствовавших во время принесения присяги, потеряли совокупно $209 млрд, а рыночная стоимость их компаний снизилась на $1,39 трлн, пишет Bloomberg .

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После победы Трампа на выборах фондовые рынки демонстрировали активный рост. Индекс S&P 500 несколько раз обновлял рекорды, а инвесторы активно вкладывали в акции и криптовалюты, ожидая благоприятной бизнес-политики нового президента.

Акции Tesla Илона Маска подскочили на 98%, а LVMH Бернара Арно прибавила 7%, увеличив его состояние на $12 млрд.

Даже Meta Platforms Марка Цукерберга, блокировавшая в 2021 году Трампа, выросла на 9% до начала его нового срока и еще на 20% в первые четыре недели президентства.

Однако после официального вступления Трампа в должность ситуация резко изменилась. Индекс S&P 500 упал на 6,4%, а в понедельник, 10 марта, – еще на 2,7%.

Массовые увольнения госслужащих и неопределенность по поводу тарифной политики привели к турбулентности на рынках, что привело к значительным потерям для компаний миллиардеров, приближенных к Трампу.

Илон Маск потерял $148 млрд. Состояние 53-летнего гендиректора Tesla достигло пика в $486 млрд 17 декабря – это самая большая сумма, зафиксированная в Индексе миллиардеров Bloomberg. Основная часть его капитала приходилась на акции Tesla, которые после выборов почти удвоились в цене. Однако впоследствии компания потеряла эти достижения. Европейские потребители негативно отреагировали на поддержку Маском ультраправых политиков. Продажи Tesla в Германии за первые два месяца упали более чем на 70%, а в Китае в прошлом месяце снизились на 49% – до уровня июля 2022 года.

Джефф Безос потерял $29 млрд. 61-летний миллиардер, который в первый срок Трампа конфликтовал с ним из-за почтовой службы и владения газетой The Washington Post, поздравил экс-президента с победой на следующий день после выборов в принадлежащей Маску соцсети X. В декабре Amazon перечислил $1 млн в фонд инаугурации Трампа. В прошлом месяце Безос обедал с президентом, а в тот же день объявил, что его газета будет сосредоточена на защите личных свобод и рыночной экономики. С 17 января акции Amazon потеряли 14%.

Сергей Брин потерял $22 млрд. 51-летний соучредитель Google владеет 6% акций компании. В 2017 году принимал участие в протестах против миграционной политики Трампа в аэропорту Сан-Франциско. В декабре после переизбрания Трампа Брин обедал с ним в Мар-а-Лаго. В начале февраля акции Alphabet Inc. упали более чем на 7% после обнародования квартальных результатов, не оправдавших прогнозов. На прошлой неделе представители Alphabet, находящейся под давлением Минюста США из-за антимонопольного иска, встретились с чиновниками, пытаясь смягчить требования разделения компании.

Марк Цукерберг потерял $5 млрд. В начале года компания Meta 40-летнего миллиардера возглавляла список семи самых крупных технологических корпораций, определявших рост индекса S&P 500. В то время как акции других компаний этой группы не росли, стоимость ценных бумаг Meta с середины января по середину февраля поднялась на 19%. Однако впоследствии компания потеряла этот прирост. В целом индекс семи самых крупных технологических компаний упал на 20% от максимума в середине декабря.

Бернар Арно потерял $5 млрд. 76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом LVMH (Louis Vuitton, Bulgari и другие бренды), десятилетиями поддерживает дружеские отношения с Трампом. В июле он общался с тогдашним кандидатом на следующий день после покушения в Пенсильвании. Акции LVMH, которые снижались в течение большей части 2024 года, выросли более чем на 20% после выборов. Однако впоследствии они потеряли преобладающую часть этого роста. Аналитики Morningstar предупреждают, что введение тарифов в размере 10–20% на европейские люксовые товары может еще больше снизить уже сокращающиеся продажи.