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Миллиардеры, поддержавшие Трампа, потеряли $209 млрд. Больше всего – Илон Маск

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

2 хв читання

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон 20 января 2025 года /Getty Images

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа. Вашингтон 20 января 2025 года Фото Getty Images

Второй срок президентства Дональда Трампа начался со значительных потерь для рынков и состояний богатейших людей мира. За семь недель после его инаугурации пять миллиардеров, присутствовавших во время принесения присяги, потеряли совокупно $209 млрд, а рыночная стоимость их компаний снизилась на $1,39 трлн, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • После победы Трампа на выборах фондовые рынки демонстрировали активный рост. Индекс S&P 500 несколько раз обновлял рекорды, а инвесторы активно вкладывали в акции и криптовалюты, ожидая благоприятной бизнес-политики нового президента.
  • Акции Tesla Илона Маска подскочили на 98%, а LVMH Бернара Арно прибавила 7%, увеличив его состояние на $12 млрд.
  • Даже Meta Platforms Марка Цукерберга, блокировавшая в 2021 году Трампа, выросла на 9% до начала его нового срока и еще на 20% в первые четыре недели президентства.
  • Однако после официального вступления Трампа в должность ситуация резко изменилась. Индекс S&P 500 упал на 6,4%, а в понедельник, 10 марта, – еще на 2,7%.
  • Массовые увольнения госслужащих и неопределенность по поводу тарифной политики привели к турбулентности на рынках, что привело к значительным потерям для компаний миллиардеров, приближенных к Трампу.

Илон Маск потерял $148 млрд. Состояние 53-летнего гендиректора Tesla достигло пика в $486 млрд 17 декабря – это самая большая сумма, зафиксированная в Индексе миллиардеров Bloomberg. Основная часть его капитала приходилась на акции Tesla, которые после выборов почти удвоились в цене. Однако впоследствии компания потеряла эти достижения. Европейские потребители негативно отреагировали на поддержку Маском ультраправых политиков. Продажи Tesla в Германии за первые два месяца упали более чем на 70%, а в Китае в прошлом месяце снизились на 49% – до уровня июля 2022 года.

Джефф Безос потерял $29 млрд. 61-летний миллиардер, который в первый срок Трампа конфликтовал с ним из-за почтовой службы и владения газетой The Washington Post, поздравил экс-президента с победой на следующий день после выборов в принадлежащей Маску соцсети X. В декабре Amazon перечислил $1 млн в фонд инаугурации Трампа. В прошлом месяце Безос обедал с президентом, а в тот же день объявил, что его газета будет сосредоточена на защите личных свобод и рыночной экономики. С 17 января акции Amazon потеряли 14%.

Сергей Брин потерял $22 млрд. 51-летний соучредитель Google владеет 6% акций компании. В 2017 году принимал участие в протестах против миграционной политики Трампа в аэропорту Сан-Франциско. В декабре после переизбрания Трампа Брин обедал с ним в Мар-а-Лаго. В начале февраля акции Alphabet Inc. упали более чем на 7% после обнародования квартальных результатов, не оправдавших прогнозов. На прошлой неделе представители Alphabet, находящейся под давлением Минюста США из-за антимонопольного иска, встретились с чиновниками, пытаясь смягчить требования разделения компании.

Марк Цукерберг потерял $5 млрд. В начале года компания Meta 40-летнего миллиардера возглавляла список семи самых крупных технологических корпораций, определявших рост индекса S&P 500. В то время как акции других компаний этой группы не росли, стоимость ценных бумаг Meta с середины января по середину февраля поднялась на 19%. Однако впоследствии компания потеряла этот прирост. В целом индекс семи самых крупных технологических компаний упал на 20% от максимума в середине декабря.

Бернар Арно потерял $5 млрд. 76-летний Арно, чья семья владеет люксовым конгломератом LVMH (Louis Vuitton, Bulgari и другие бренды), десятилетиями поддерживает дружеские отношения с Трампом. В июле он общался с тогдашним кандидатом на следующий день после покушения в Пенсильвании. Акции LVMH, которые снижались в течение большей части 2024 года, выросли более чем на 20% после выборов. Однако впоследствии они потеряли преобладающую часть этого роста. Аналитики Morningstar предупреждают, что введение тарифов в размере 10–20% на европейские люксовые товары может еще больше снизить уже сокращающиеся продажи.

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