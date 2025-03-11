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Мільярдери, які підтримали Трампа, втратили $209 млрд. Найбільше – Ілон Маск

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ілон Маск на інавгурації Дональда Трампа. Вашингтон 20 січня 2025 року /Getty Images

Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ілон Маск на інавгурації Дональда Трампа. Вашингтон 20 січня 2025 року Фото Getty Images

Другий термін президентства Дональда Трампа розпочався зі значних втрат для ринків і статків найбагатших людей світу. За сім тижнів після його інавгурації пʼятеро мільярдерів, які були присутні під час складання присяги, втратили сукупно $209 млрд, а ринкова вартість їхніх компаній знизилася на $1,39 трлн, пише Bloomberg.

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Деталі 

  • Після перемоги Трампа на виборах фондові ринки демонстрували активне зростання. Індекс S&P 500 кілька разів оновлював рекорди, а інвестори активно вкладали в акції та криптовалюти, очікуючи сприятливої бізнес-політики нового президента. 
  • Акції Tesla Ілона Маска підскочили на 98%, а LVMH Бернара Арно додала 7%, збільшивши його статки на $12 млрд. 
  • Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, яка у 2021 році блокувала Трампа, виросла на 9% до початку його нового терміну і ще на 20% у перші чотири тижні президентства.
  • Однак після офіційного вступу Трампа на посаду ситуація різко змінилася. Індекс S&P 500 впав на 6,4%, а в понеділок, 10 березня, – ще на 2,7%. 
  • Масові звільнення держслужбовців і невизначеність щодо тарифної політики спричинили турбулентність на ринках, що призвело до значних втрат для компаній мільярдерів, наближених до Трампа.

Ілон Маск втратив $148 млрд. Статки 53-річного гендиректора Tesla досягли піку в $486 млрд 17 грудня – це найбільша сума, зафіксована в Індексі мільярдерів Bloomberg. Основна частка його капіталу припадала на акції Tesla, які після виборів майже подвоїлися в ціні. Однак згодом компанія втратила ці здобутки. Європейські споживачі негативно відреагували на підтримку Маском ультраправих політиків. Продажі Tesla в Німеччині за перші два місяці року впали більш ніж на 70%, а в Китаї минулого місяця знизилися на 49% – до рівня липня 2022 року.

Джефф Безос втратив $29 млрд. 61-річний мільярдер, який у перший термін Трампа конфліктував із ним через поштову службу та володіння газетою The Washington Post, привітав експрезидента з перемогою наступного дня після виборів у соцмережі X, що належить Маску. У грудні Amazon перерахував $1 млн до фонду інавгурації Трампа. Минулого місяця Безос обідав із президентом, а того ж дня оголосив, що його газета зосередиться на захисті особистих свобод і ринкової економіки. Від 17 січня акції Amazon втратили 14%.

Сергій Брін втратив $22 млрд. 51-річний співзасновник Google, володіє 6% акцій компанії. У 2017 році брав участь у протестах проти міграційної політики Трампа в аеропорту Сан-Франциско. У грудні, після переобрання Трампа, Брін обідав із ним у Мар-а-Лаго. На початку лютого акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% після оприлюднення квартальних результатів, які не виправдали прогнозів. Минулого тижня представники Alphabet, яка перебуває під тиском Мін’юсту США через антимонопольний позов, зустрілися з урядовцями, намагаючись пом’якшити вимоги щодо поділу компанії.

Марк Цукерберг втратив $5 млрд. На початку року компанія Meta 40-річного мільярдера очолювала список семи найбільших технологічних корпорацій, що визначали зростання індексу S&P 500. У той час як акції інших компаній цієї групи не зростали, вартість цінних паперів Meta з середини січня до середини лютого піднялася на 19%. Проте згодом компанія втратила цей приріст. Загалом індекс семи найбільших технологічних компаній упав на 20% від максимуму в середині грудня.

Бернар Арно втратив $5 млрд. 76-річний Арно, чия сім’я володіє люксовим конгломератом LVMH (Louis Vuitton, Bulgari та інші бренди), десятиліттями підтримує дружні стосунки з Трампом. У липні він спілкувався з тодішнім кандидатом наступного дня після замаху в Пенсільванії. Акції LVMH, які знижувалися протягом більшої частини 2024 року, зросли на понад 20% після виборів. Проте згодом вони втратили переважну частину цього зростання. Аналітики Morningstar попереджають, що введення тарифів у розмірі 10–20% на європейські люксові товари може ще більше знизити продажі, які вже скорочуються.

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