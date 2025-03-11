Мільярдери, які підтримали Трампа, втратили $209 млрд. Найбільше – Ілон Маск

Другий термін президентства Дональда Трампа розпочався зі значних втрат для ринків і статків найбагатших людей світу. За сім тижнів після його інавгурації пʼятеро мільярдерів, які були присутні під час складання присяги, втратили сукупно $209 млрд, а ринкова вартість їхніх компаній знизилася на $1,39 трлн, пише Bloomberg .

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Після перемоги Трампа на виборах фондові ринки демонстрували активне зростання. Індекс S&P 500 кілька разів оновлював рекорди, а інвестори активно вкладали в акції та криптовалюти, очікуючи сприятливої бізнес-політики нового президента.

Акції Tesla Ілона Маска підскочили на 98%, а LVMH Бернара Арно додала 7%, збільшивши його статки на $12 млрд.

Навіть Meta Platforms Марка Цукерберга, яка у 2021 році блокувала Трампа, виросла на 9% до початку його нового терміну і ще на 20% у перші чотири тижні президентства.

Однак після офіційного вступу Трампа на посаду ситуація різко змінилася. Індекс S&P 500 впав на 6,4%, а в понеділок, 10 березня, – ще на 2,7%.

Масові звільнення держслужбовців і невизначеність щодо тарифної політики спричинили турбулентність на ринках, що призвело до значних втрат для компаній мільярдерів, наближених до Трампа.

Ілон Маск втратив $148 млрд. Статки 53-річного гендиректора Tesla досягли піку в $486 млрд 17 грудня – це найбільша сума, зафіксована в Індексі мільярдерів Bloomberg. Основна частка його капіталу припадала на акції Tesla, які після виборів майже подвоїлися в ціні. Однак згодом компанія втратила ці здобутки. Європейські споживачі негативно відреагували на підтримку Маском ультраправих політиків. Продажі Tesla в Німеччині за перші два місяці року впали більш ніж на 70%, а в Китаї минулого місяця знизилися на 49% – до рівня липня 2022 року.

Джефф Безос втратив $29 млрд. 61-річний мільярдер, який у перший термін Трампа конфліктував із ним через поштову службу та володіння газетою The Washington Post, привітав експрезидента з перемогою наступного дня після виборів у соцмережі X, що належить Маску. У грудні Amazon перерахував $1 млн до фонду інавгурації Трампа. Минулого місяця Безос обідав із президентом, а того ж дня оголосив, що його газета зосередиться на захисті особистих свобод і ринкової економіки. Від 17 січня акції Amazon втратили 14%.

Сергій Брін втратив $22 млрд. 51-річний співзасновник Google, володіє 6% акцій компанії. У 2017 році брав участь у протестах проти міграційної політики Трампа в аеропорту Сан-Франциско. У грудні, після переобрання Трампа, Брін обідав із ним у Мар-а-Лаго. На початку лютого акції Alphabet Inc. впали більш ніж на 7% після оприлюднення квартальних результатів, які не виправдали прогнозів. Минулого тижня представники Alphabet, яка перебуває під тиском Мін’юсту США через антимонопольний позов, зустрілися з урядовцями, намагаючись пом’якшити вимоги щодо поділу компанії.

Марк Цукерберг втратив $5 млрд. На початку року компанія Meta 40-річного мільярдера очолювала список семи найбільших технологічних корпорацій, що визначали зростання індексу S&P 500. У той час як акції інших компаній цієї групи не зростали, вартість цінних паперів Meta з середини січня до середини лютого піднялася на 19%. Проте згодом компанія втратила цей приріст. Загалом індекс семи найбільших технологічних компаній упав на 20% від максимуму в середині грудня.

Бернар Арно втратив $5 млрд. 76-річний Арно, чия сім’я володіє люксовим конгломератом LVMH (Louis Vuitton, Bulgari та інші бренди), десятиліттями підтримує дружні стосунки з Трампом. У липні він спілкувався з тодішнім кандидатом наступного дня після замаху в Пенсільванії. Акції LVMH, які знижувалися протягом більшої частини 2024 року, зросли на понад 20% після виборів. Проте згодом вони втратили переважну частину цього зростання. Аналітики Morningstar попереджають, що введення тарифів у розмірі 10–20% на європейські люксові товари може ще більше знизити продажі, які вже скорочуються.