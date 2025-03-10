Фондовый рынок США продолжает страдать из-за торговых войн Трампа. Больше всего потерял Nasdaq

Американский фондовый рынок 10 марта падает из-за опасений, что торговые войны Дональда Трампа замедлят экономику США, пишет Reuters.
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- Больше всего пострадал индекс Nasdaq, потерявший 3,4% и опустившийся до почти шестимесячного минимума. Более широкий индекс S&P 500 также в минусе – он упал на 2,1% и закрылся ниже своей 200-дневной средней. Это может свидетельствовать о дальнейших потерях на рынке. Промышленный Dow Jones потерял 1,1%.
- Хуже всего показали себя технологические компании. Акции Nvidia упали на 4,4%, Microsoft и Amazon – на 3%. Технологический сектор в общей сложности просел на 4%, потянув за собой весь рынок.
- Аналитики прогнозируют дальнейшую турбулентность. 91% опрошенных Reuters экономистов считают, что риски рецессии выросли из-за нестабильной торговой политики Трампа. Банк HSBC снизил рейтинг американских акций, указав на неопределенность на рынке.
- Несмотря на всеобщее падение, акции компаний, продающих товары первой необходимости, несколько выросли.
Контекст
Трамп ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. 4 марта они вступили в силу. Позже США упразднили тарифы на некоторые товары из Канады и Мексики, в частности для автопроизводителей.
10 марта стало известно, что Китай ввел новые тарифы на американские товары стоимостью $22 млрд, в том числе сельскохозяйственную продукцию.
На этих выходных Трамп не исключил, что его политика может повлечь за собой рецессию в США. Эксперты, а также американские фермеры начинают опасаться, что страны движутся к повторению торговой войны между США и Китаем, которая имела место во время первого президентского срока Трампа. Его тарифная борьба в 2018 году привела к потерям американского сельского хозяйства на $27 млрд, хотя фермы получили компенсацию от федерального правительства в размере до $23 млрд за торговые сбои.
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