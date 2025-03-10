Фондовый рынок США продолжает страдать из-за торговых войн Трампа. Больше всего потерял Nasdaq

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Больше всего пострадал индекс Nasdaq, потерявший 3,4% и опустившийся до почти шестимесячного минимума. Более широкий индекс S&P 500 также в минусе – он упал на 2,1% и закрылся ниже своей 200-дневной средней. Это может свидетельствовать о дальнейших потерях на рынке. Промышленный Dow Jones потерял 1,1%.

Хуже всего показали себя технологические компании. Акции Nvidia упали на 4,4%, Microsoft и Amazon – на 3%. Технологический сектор в общей сложности просел на 4%, потянув за собой весь рынок.

Аналитики прогнозируют дальнейшую турбулентность. 91% опрошенных Reuters экономистов считают, что риски рецессии выросли из-за нестабильной торговой политики Трампа. Банк HSBC снизил рейтинг американских акций, указав на неопределенность на рынке.

Несмотря на всеобщее падение, акции компаний, продающих товары первой необходимости, несколько выросли.

Контекст

Трамп ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. 4 марта они вступили в силу. Позже США упразднили тарифы на некоторые товары из Канады и Мексики, в частности для автопроизводителей.

10 марта стало известно, что Китай ввел новые тарифы на американские товары стоимостью $22 млрд, в том числе сельскохозяйственную продукцию.

На этих выходных Трамп не исключил, что его политика может повлечь за собой рецессию в США. Эксперты, а также американские фермеры начинают опасаться, что страны движутся к повторению торговой войны между США и Китаем, которая имела место во время первого президентского срока Трампа. Его тарифная борьба в 2018 году привела к потерям американского сельского хозяйства на $27 млрд, хотя фермы получили компенсацию от федерального правительства в размере до $23 млрд за торговые сбои.