В этом сезоне прогнозируется урожай зерновых на уровне 56 млн тонн, несмотря на сложные погодные условия. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в интервью Forbes 6 августа.
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- По его словам, в этом году зерновые культуры пострадали от ряда непредвиденных погодных явлений, в частности весенних морозов, которые задержали созревание и уборку урожая, нехватки влаги и пожаров на юге страны.
- «Но думаю, что по зерновым мы выйдем на 56 млн тонн, как и в прошлом году. Хотя, конечно, в некоторых регионах будут потери», – отметил Высоцкий.
Контекст
В 2025 году из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых по пессимистическому сценарию может сократиться до 51 млн тонн, говорил в июне тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. По его оценке, урожай масличных культур снизится на 5%, до 20,16 млн тонн, по сравнению с 21,18 млн тонн в 2024 году, в том числе из-за уменьшения урожая рапса на 600 000 тонн.
По прогнозам Минагрополитики, в этом году аграрии соберут примерно 26 млн тонн кукурузы, 20–22 млн тонн пшеницы, 4,5 млн тонн ячменя, 1,5 млн тонн других зерновых, 11,5 млн тонн семян подсолнечника и 11 млн тонн сахарной свеклы.
Коваль также отметил, что одной из причин дефицита овощей в Украине есть нехватка мощностей для хранения. «По оценкам специалистов Минагрополитики, дефицит составляет 1,1 млн тонн», – подчеркнул он. Министр призвал бизнес инвестировать в создание сети овощехранилищ, заявив, что именно частный сектор должен взять на себя строительство таких объектов.
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