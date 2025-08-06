У цьому сезоні прогнозується врожай зернових на рівні 56 млн тонн попри складні погодні умови. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв’ю Forbes 6 серпня.

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За його словами, цього року зернові культури постраждали від низки непередбачених погодних явищ, зокрема весняних морозів, які затримали дозрівання та збирання врожаю, нестачі вологи та пожеж на півдні країни.

«Проте думаю, що по зернових ми вийдемо на 56 млн тонн, як і минулого року. Хоча, звісно, в певних регіонах будуть втрати», – зазначив Висоцький.

Контекст

У 2025 році через несприятливі погодні умови врожай зернових за песимістичним сценарієм може скоротитися до 51 млн тонн, говорив у червні тодішній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його оцінкою, врожай олійних культур знизиться на 5%, до 20,16 млн тонн порівняно з 21,18 млн тонн у 2024 році, зокрема через зменшення врожаю ріпаку на 600 000 тонн.

За прогнозами Мінагрополітики, цього року аграрії зберуть приблизно 26 млн тонн кукурудзи, 20–22 млн тонн пшениці, 4,5 млн тонн ячменю, 1,5 млн тонн інших зернових, 11,5 млн тонн насіння соняшнику та 11 млн тонн цукрових буряків.

Коваль також зазначив, що однією з причин дефіциту овочів в Україні є нестача потужностей для зберігання. «За оцінками спеціалістів Мінагрополітики, дефіцит становить 1,1 млн тонн», – наголосив він. Міністр закликав бізнес інвестувати у створення мережі овочесховищ, заявивши, що саме приватний сектор має взяти на себе будівництво таких об’єктів.