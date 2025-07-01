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Украина сократила экспорт зерна в 2024/25 МГ на 21%, до 40,1 млн т – оценка Forbes

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

1 хв читання

По оценкам аналитического отдела Forbes, в 2024/2025 маркетинговом году (МР) Украина экспортировала зерна на 10,5 млн т, или на 21%, меньше, чем в 23/24 МГ.

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Ключевые факты

  • Физические объемы экспорта кукурузы в 2024/25 МГ сократились более чем на четверть (или на 7,6 млн т), пшеницы – на 15%, или на 2,7 млн ​​т.
  • Среди ключевых факторов снижения экспорта – уменьшение урожая кукурузы из-за летней засухи 2024 года и исчерпания запасов, сформировавшихся в 2022 году из-за вынужденного ограничения экспорта вследствие блокады украинских портов.
  • Цены на ключевые зерновые культуры экспорта в 2024/25 МГ выросли практически зеркально сокращению физических объемов поставок. Благодаря этому экспортные доходы почти не сократились. Так, в 2024/25 МГ экспортная выручка зерновыми культурами составила $8,1 млрд, что всего на 2% меньше, чем $8,3 млрд выручки в 2023/24 МГ.
  • По оценкам аналитического отдела Forbes, без роста цен суммарные потери экспорта составили около $1,7 млрд.
  • Даже после сокращения поставок Украина занимает 4-е место на мировом рынке кукурузы и 6-е место на рынке пшеницы.

Контекст

В этом году из-за неблагоприятных климатических условий урожай зерновых по наиболее пессимистическому сценарию может упасть до 51 млн т. Урожай масличных, по его оценке, может снизиться на 5%, до 20,16 млн т против 21,18 млн т в 2024 году. Одна из причин – уменьшение урожая рапса на 600 000 т.

В 2025-м аграрии, по оценке министра аграрной политики и продовольствия, соберут: около 26 млн т кукурузы, 20–22 млн т пшеницы, 4,5 млн т ячменя, 1,5 млн т других зерновых, 11,5 млн т семян подсолнечника, 11 млн т сахарной свеклы.

Одна из причин дефицита овощей в Украине – нехватка мощностей хранения, заявил министр аграрной политики и сельского хозяйства Виталий Коваль в интервью «Укринформ». Он призвал бизнес инвестировать в овощехранилища.

По мнению Коваля, чтобы решить эту проблему, следует развивать сеть овощехранилищ. «1,1 млн т (по оценкам специалистов Минагрополитики) – это дефицит мощности», – заявил он, добавив, что строить объекты должен бизнес.

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