По оценкам аналитического отдела Forbes, в 2024/2025 маркетинговом году (МР) Украина экспортировала зерна на 10,5 млн т, или на 21%, меньше, чем в 23/24 МГ.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Ключевые факты
- Физические объемы экспорта кукурузы в 2024/25 МГ сократились более чем на четверть (или на 7,6 млн т), пшеницы – на 15%, или на 2,7 млн т.
- Среди ключевых факторов снижения экспорта – уменьшение урожая кукурузы из-за летней засухи 2024 года и исчерпания запасов, сформировавшихся в 2022 году из-за вынужденного ограничения экспорта вследствие блокады украинских портов.
- Цены на ключевые зерновые культуры экспорта в 2024/25 МГ выросли практически зеркально сокращению физических объемов поставок. Благодаря этому экспортные доходы почти не сократились. Так, в 2024/25 МГ экспортная выручка зерновыми культурами составила $8,1 млрд, что всего на 2% меньше, чем $8,3 млрд выручки в 2023/24 МГ.
- По оценкам аналитического отдела Forbes, без роста цен суммарные потери экспорта составили около $1,7 млрд.
- Даже после сокращения поставок Украина занимает 4-е место на мировом рынке кукурузы и 6-е место на рынке пшеницы.
Контекст
В этом году из-за неблагоприятных климатических условий урожай зерновых по наиболее пессимистическому сценарию может упасть до 51 млн т. Урожай масличных, по его оценке, может снизиться на 5%, до 20,16 млн т против 21,18 млн т в 2024 году. Одна из причин – уменьшение урожая рапса на 600 000 т.
В 2025-м аграрии, по оценке министра аграрной политики и продовольствия, соберут: около 26 млн т кукурузы, 20–22 млн т пшеницы, 4,5 млн т ячменя, 1,5 млн т других зерновых, 11,5 млн т семян подсолнечника, 11 млн т сахарной свеклы.
Одна из причин дефицита овощей в Украине – нехватка мощностей хранения, заявил министр аграрной политики и сельского хозяйства Виталий Коваль в интервью «Укринформ». Он призвал бизнес инвестировать в овощехранилища.
По мнению Коваля, чтобы решить эту проблему, следует развивать сеть овощехранилищ. «1,1 млн т (по оценкам специалистов Минагрополитики) – это дефицит мощности», – заявил он, добавив, что строить объекты должен бизнес.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.