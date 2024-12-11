Минфин погасил последний выпуск ОВГЗ в 2024 году

Сегодня Министерство финансов погасило последний выпуск ОВГЗ в 2024 году в объеме 2,5 млрд грн.

Ключевые факты

Этим последним выпуском ОВГЗ для погашения в 2024 году были гривневые ценные бумаги, выпущенные в декабре 2014 года для увеличения капитала государственного Укрэксимбанка.

За 2024 год Украина направила на погашение гривневых ОВГЗ 258 млрд грн.

Также за год были погашены долларовые ОВГЗ общим объемом $2,5 млрд и €0,9 млрд.

Контекст

Министерство финансов приблизилось к предельным возможностям по привлечению дополнительного финансирования через ОВГЗ, заявил в сентябре министр Сергей Марченко.

Расходы государственного бюджета за 11 месяцев 2024-го составили 3775 млрд грн. В то же время законом о государственном бюджете на 2024 год (с учетом внесенных осенью изменений) предусмотрен годовой объем расходов в 3737 млрд грн. Дефицит государственного бюджета по итогам 11 месяцев составил 1,1 трлн грн (годовой лимит 1,85 трлн грн).

19 ноября парламент принял закон о государственном бюджете Украины на 2025 год с суммарными доходами 2,3 трлн грн и расходами 3,9 трлн грн. Это дает основания ждать последующих пересмотров бюджета на 2025 год.