Мінфін погасив останній випуск ОВДП у 2024 році

Сьогодні Міністерство фінансів погасило останній випуск ОВДП у 2024 році обсягом 2,5 млрд грн.

Ключові факти

Цим останнім випуском ОВДП до погашення в 2024 році були гривневі цінні папери, випущені в грудні 2014 року для збільшення капіталу державного Укрексімбанку.

Загалом за 2024 рік Україна спрямувала на погашення гривневих ОВДП 258 млрд грн.

Також за рік було погашено валютних ОВДП загальним обсягом $2,5 млрд і €0,9 млрд.

Контекст

Міністерство фінансів наблизилося до граничних можливостей із залучення додаткового фінансування через ОВДП, заявив у вересні міністр Сергій Марченко.

Видатки державного бюджету за 11 місяців 2024 року становили 3775 млрд грн. Водночас законом про державний бюджет на 2024 рік (з урахуванням внесених восени змін) передбачено річний обсяг видатків у 3737 млрд грн. Дефіцит державного бюджету за підсумками 11 місяців склав 1,1 трлн грн (річний ліміт 1,85 трлн грн).

19 листопада парламент ухвалив закон про державний бюджет України на 2025 рік із сумарними доходами 2,3 трлн грн і видатками 3,9 трлн грн. Планові доходи та видатки на 2025 рік вже є значно меншими за ті фактичні результати, що очікуються для 2024 року. Це дає підстави очікувати наступних переглядів бюджету на 2025 рік.