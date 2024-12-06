Видатки Державного бюджету вже перевищили річний план

Деталі

Водночас законом про державний бюджет на 2024 рік (з урахуванням внесених восени змін) передбачено річний обсяг видатків в обсязі 3737 млрд грн.

Перевиконання плану видатків відбувається за спеціальним фондом держбюджету (факт за 11 місяців 778 млрд грн проти плану 190 млрд грн) і тому не потребуватиме внесення змін до закону.

держбюджету (факт за 11 місяців 778 млрд грн проти плану 190 млрд грн) і тому не потребуватиме внесення змін до закону. Доходи держбюджету за 11 місяців становили 2650 млрд грн, що також значно перевищує річний план (1911,5 млрд грн). Одна з ключових причин перевиконання доходів: зарахування частини міжнародної допомоги в якості грантів. За підсумками 11 місяців обсяг таких надходжень перевищів 300 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету за підсумками 11 місяців склав 1,1 трлн грн (річний ліміт 1,85 трлн грн). Відповідно, фактичний розмір фіскального дефіциту за підсумками року буде значно нижчим за законодавчі вимоги.

Контекст

Верховна Рада 18 вересня ухвалила закон про зміни до державного бюджету на 2024 рік, яким було здійснено частковий перерозподіл видатків та їхнє сумарне збільшення на 428 млрд грн (задля фінансування додаткових 0,5 трлн грн видатків на оборону).

За внесенням цих змін послідувало ухвалення у жовтні законодавчого пакету з підвищення податків, що включає підвищення ставки військового збору до 5% та повторне запровадження ретроспективно підвищеної ставки на податок на прибуток для банківських установ у розмірі 50%.

Парламент 19 листопада ухвалив закон про державний бюджет України на 2025 рік із сумарними доходами 2,3 трлн грн та видатками 3,9 трлн грн. Планові доходи та видатки на 2025 рік вже є значно меншими за ті фактичні результати, що очікуються для 2024 року. Це дає підстави очікувати наступних переглядів бюджету на 2025 рік.