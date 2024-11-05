Минфин привлек от выпуска гособлигаций рекордные около 107 млрд грн

В октябре Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска государственных облигаций – 106,9 млрд грн, сообщает пресс-служба ведомства. За 10 месяцев года в госбюджет через выпуск ОВГЗ было привлечено 500 млрд грн.

Ключевые факты

За октябрь привлекли от выпуска гособлигаций в эквиваленте 83,4 млрд грн и $569 млн.

Инфографика: Министерство финансов

Военные облигации составили почти 82,8 млрд грн из общего объема выпущенных гособлигаций за октябрь 2024 года.

Денежные средства направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны.

По состоянию на 1 ноября, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,76 трлн грн. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (46,7%) и НБУ (38,5%). Доля юридических и физических лиц – 8,4% и 4,0% соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,3%, страховых компаний – 1,1%, а территориальных общин – 0,04%.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в октябре равнялась 15,6%, номинированных в долларе – 4,62%.

Уровень рефинансирования за январь–октябрь 2024 года во всех валютах составил 158%. Для сравнения за первые 10 месяцев прошлого года этот показатель достиг 145%.

В целом за январь–октябрь 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов привлекло 497,8 млрд грн в эквиваленте. За время военного состояния – более 1,3 трлн грн в эквиваленте.

Контекст

За последние четыре месяца 2024 года Минфин запланировал заимствовать через ОВГЗ почти 400 млрд грн, что с учетом погашений должно обеспечить поступление в бюджет 216 млрд грн чистыми.

Эти более 200 млрд грн станут главным инструментом для покрытия дополнительных расходов на оборону – речь идет о расширении военных расходов на 500 млрд грн, недавно поддержанных парламентом.

Большая часть этих заимствований через ОВГЗ должна обеспечить банковская система. Forbes разбирался, хватит ли у нее ресурсов.

В следующем году привлечения от ОВГЗ почти не превысят погашения – от этого инструмента Минфин получит лишь 17 млрд грн «чистыми» (579 млрд грн привлечений против 562 млрд грн погашений).