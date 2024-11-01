В «Приват24» стало доступно приобретение ОВГЗ от 1000 грн

В веб-версии приложения «Приват24» появилась возможность покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн, сообщила пресс-служба банка. ПриватБанк также дает возможность через приложение продавать ОВГЗ в режиме онлайн.

Ключевые факты

Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ.

В сервисе отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы по приобретению.

В «Приват24» доступен список ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ОВГЗ, пересматривать операции и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в том числе поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Контекст

Чистая прибыль ПриватБанка по результатам трех кварталов достигла 48,35 млрд грн, что на 11,5% больше результата за аналогичный период прошлого года.

С начала 2024-го клиенты ПриватБанка уже инвестировали в ОВГЗ более 10 млрд грн. Чаще всего клиенты банка инвестируют в полугодовые и годовые гривневые ОВГЗ и облигации в долларах США. При этом большинство клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует средства в ценные бумаги Министерства финансов.

Недавно в приложении «Приват24» появилась возможность открыть бизнес-счет для предпринимателей, зарегистрированных как ФЛП. Новая функция упрощает процесс регистрации счета для малого бизнеса, предоставляя бизнесменам метод управлять деньгами через мобильный банк.