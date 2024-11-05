Мінфін залучив від випуску держоблігацій рекордні майже 107 млрд грн

У жовтні Міністерство фінансів залучило рекордну суму від випуску державних облігацій – 106,9 млрд грн, повідомляє пресслужба відомства. За 10 місяців року до держбюджету через випуск ОВДП було залучено 500 млрд грн.
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Ключові факти
- За жовтень залучили від випуску держоблігацій в еквіваленті 83,4 млрд грн і $569 млн.
- Військові облігації склали майже 82,8 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за жовтень 2024 року.
- Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.
- Станом на 1 листопада, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,76 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та НБУ (38,5%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 8,4% та 4,0% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,3%, страхових компаній – 1,1% – а територіальних громад – 0,04%.
- Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у жовтні дорівнювала 15,6%, номінованих у доларі – 4,62%.
- Рівень рефінансування за січень-жовтень 2024 року у всіх валютах склав 158%. Для порівняння за перші 10 місяців минулого року цей показник сягав 145%.
- Загалом за січень-жовтень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 497,8 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану – понад 1,3 трлн грн в еквіваленті.
Контекст
За останні чотири місяці 2024 року Мінфін запланував запозичити через ОВДП майже 400 млрд грн, що з урахуванням погашень має забезпечити надходження до бюджету 216 млрд грн «чистими».
Ці понад 200 млрд грн стануть головним інструментом для покриття додаткових видатків на оборону – ідеться про розширення військових видатків на 500 млрд грн, які нещодавно підтримав парламент.
Більшу частину цих запозичень через ОВДП має забезпечити банківська система. Forbes розбирався, чи вистачить у неї ресурсів.
Натомість наступного року залучення від ОВДП майже не перевищують погашення – від цього інструменту Мінфін отримає лише 17 млрд грн «чистими» (579 млрд грн залучень проти 562 млрд грн погашень).
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