Предпринимательница Алла Телига планирует запустить первую собственную пекарню в Луцке этой зимой, сообщила Forbes Ukraine пресс-служба компании «Галя Балувана». Это уже третий проект предпринимательницы после франчайзинговой сети полуфабрикатов «Галя Балувана» и франшизы семейных чебуречных «Циберек».

Ключевые факты

Ассортимент пекарни предполагает полсотни позиций: от хлеба до круассанов. Часть рецептур разрабатывалась вместе с польскими партнерами во Вроцлаве, но главный акцент останется на украинских вкусах.

Главные позиции – мини-пирожки с вишнями по семейному рецепту Телиги и кето-хлеб – выпечка с повышенным содержанием жиров и минимумом углеводов.

Заведение будет предусматривать как покупку продукции на вынос, так и столики для отдыха внутри.

Формат пекарни рассчитан на франчайзи «Галя Балувана», которые стремятся развивать собственную сеть, по словам Телиги.

Осенью команда будет работать над рецептурами и тестированием меню, а масштабирование формата с партнерами рассмотрит после открытия первого заведения зимой и анализа финансовых результатов.

Контекст

«Галя Балувана» – одна из самых крупных франчайзинговых сетей полуфабрикатов в Украине, основанная Александром и Аллой Телигами и Владимиром Матвийчуком в 2018 году. По состоянию на сентябрь 2025 года 160 франчайзи с 981 партнерским магазином, выручка материнской компании в прошлом году – 20–30 млн грн, по оценке Forbes.

В апреле 2025 года новым совладельцем сети стал серийный предприниматель Сергей Сподин, заменив Матвийчука после его экзита в феврале этого года. Вскоре Алла Телига объявила об изменениях в управлении сетью, в частности, централизованной закупке сырья, введении в меню готовых блюд и повышении роялти.

В августе 2025 года Телига запустила отдельную франшизу семейных чебуречных «Циберек» с инвестициями от $60 000.