Підприємиця Алла Теліга планує запустити першу власну пекарню в Луцьку цієї зими, повідомила Forbes Ukraine пресслужба компанії «Галя Балувана». Це вже третій проєкт підприємиці після франчайзингової мережі напівфабрикатів «Галя Балувана» та франшизи сімейних чебуречних «Ціберек».

Ключові факти

Асортимент пекарні передбачає пів сотні позицій: від хліба до круасанів. Частину рецептур розробляли разом із польськими партнерами у Вроцлаві, але головний акцент залишиться на українських смаках.

Головні позиції – мініпиріжки з вишнями за родинним рецептом Теліги та кето-хліб – випічка з підвищеним вмістом жирів і мінімумом вуглеводів.

Заклад передбачатиме як купівлю продукції з собою, так і столики для відпочинку всередині.

Формат пекарні розрахований на франчайзі «Галя Балувана», які прагнуть розвивати власну мережу, за словами Теліги.

Восени команда працюватиме над рецептурами та тестуванням меню, а масштабування формату з партнерами розгляне після відкриття першого закладу взимку і аналізу фінансових результатів.

Контекст

«Галя Балувана» – одна з найбільших франчайзингових мереж напівфабрикатів в Україні, заснована Олександром і Аллою Телігами та Володимиром Матвійчуком у 2018 році. Станом на вересень 2025 року має 160 франчайзі з 981 партнерським магазином, виторг материнської компанії торік – 20–30 млн грн, за оцінкою Forbes.

У квітні 2025 року новим співвласником мережі став серійний підприємець Сергій Сподін, замінивши Матвійчука після його екзиту в лютому цьогоріч. Невдовзі Алла Теліга оголосила про зміни в управлінні мережею, зокрема централізовану закупівлю сировини, введення в меню готових страв та підвищення роялті.

У серпні 2025-го Теліга запустила окрему франшизу сімейних чебуречних «Ціберек» з інвестиціями від $60 000.