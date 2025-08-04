З серпня цього року власниця франчайзингової мережі «Галя Балувана» розпочала продаж франшизи нового гастропроєкту – чебуречної ресторанного формату «Ціберек». Про це Forbes Ukraine повідомили в пресслужбі мережі.
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Деталі
- «Ціберек» – сімейна чебуречна з ресторанною подачею та демократичним чеком, описує концепцію закладу Алла Теліга.
- Інвестиції в «Ціберек» за франшизою – від $60 000, залежно від квадратури приміщення. Паушальний внесок — $15 000, роялті – 2% від обороту. Маркетингових та інших відрахувань не передбачено.
- Модель орієнтована на швидке масштабування в регіонах.
- Франшиза пропонує партнерам готову бізнес-модель: технологічні карти, навчання персоналу, дизайн, підтримку запуску, проєктування закладу, маркетингові матеріали.
- Зони затверджуватимуться головним офісом «Ціберек». Це виключає внутрішню конкуренцію між закладами майбутньої франчайзингової мережі, каже Теліга.
- Серед вимог до франчайзі: бажаний досвід у підприємництві, управлінні бізнесом або подібній сфері; підприємницьке мислення та готовність до навчання; готовність до інвестицій у розвиток бізнесу; прийняття фірмового стилю, методик навчання та внутрішніх правил.
Контекст
Перший «Ціберек» Алла Теліга відкрила у Луцьку в грудні 2024 року. В лютому 2025-го заклад відкрився в Хмельницькому на умовах франшизи, власницею якої стала Інна Верцинська. «Ми побачили незакриту нішу: у багатьох містах є попит на прості страви у зрозумілому форматі, але з вищим рівнем сервісу, ніж стрітфуд», – говорить Теліга.
Середній денний продаж – від 300 чебуреків й повна посадка у пікові години, за даними Теліги. «В нас цікава концепція. Ніби і чебуреки, але подача як у ресторані, та ще й низька ціна – від 115 грн», – розповідає вона. У планах компанії – масштабувати мережу протягом найближчих двох років із фокусом на регіональні центри та малі міста, де споживчий попит на недорогий, але якісний ресторанний продукт зростає.
З 2018 року Алла Теліга розвиває франшизу магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана». За сім років кількість точок в Україні зросла до майже 1000. Виторг компанії за 2024 рік – 20-30 млн грн, за оцінкою Forbes.
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