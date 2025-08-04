З серпня цього року власниця франчайзингової мережі «Галя Балувана» розпочала продаж франшизи нового гастропроєкту – чебуречної ресторанного формату «Ціберек». Про це Forbes Ukraine повідомили в пресслужбі мережі.

Деталі

«Ціберек» – сімейна чебуречна з ресторанною подачею та демократичним чеком, описує концепцію закладу Алла Теліга.

Інвестиції в «Ціберек» за франшизою – від $60 000, залежно від квадратури приміщення. Паушальний внесок — $15 000, роялті – 2% від обороту. Маркетингових та інших відрахувань не передбачено.

Модель орієнтована на швидке масштабування в регіонах.

Франшиза пропонує партнерам готову бізнес-модель: технологічні карти, навчання персоналу, дизайн, підтримку запуску, проєктування закладу, маркетингові матеріали.

Зони затверджуватимуться головним офісом «Ціберек». Це виключає внутрішню конкуренцію між закладами майбутньої франчайзингової мережі, каже Теліга.

Серед вимог до франчайзі: бажаний досвід у підприємництві, управлінні бізнесом або подібній сфері; підприємницьке мислення та готовність до навчання; готовність до інвестицій у розвиток бізнесу; прийняття фірмового стилю, методик навчання та внутрішніх правил.

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Контекст

Перший «Ціберек» Алла Теліга відкрила у Луцьку в грудні 2024 року. В лютому 2025-го заклад відкрився в Хмельницькому на умовах франшизи, власницею якої стала Інна Верцинська. «Ми побачили незакриту нішу: у багатьох містах є попит на прості страви у зрозумілому форматі, але з вищим рівнем сервісу, ніж стрітфуд», – говорить Теліга.

Середній денний продаж – від 300 чебуреків й повна посадка у пікові години, за даними Теліги. «В нас цікава концепція. Ніби і чебуреки, але подача як у ресторані, та ще й низька ціна – від 115 грн», – розповідає вона. У планах компанії – масштабувати мережу протягом найближчих двох років із фокусом на регіональні центри та малі міста, де споживчий попит на недорогий, але якісний ресторанний продукт зростає.

З 2018 року Алла Теліга розвиває франшизу магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана». За сім років кількість точок в Україні зросла до майже 1000. Виторг компанії за 2024 рік – 20-30 млн грн, за оцінкою Forbes.