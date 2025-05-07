Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Співзасновниця «Галі Балуваної» Алла Теліга /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

Упорядочить хаос. «Галя Балувана» впервые повышает роялти и вводит единых поставщиков для 950 точек. Что это даст сети?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

Соучредительница «Галі Балуваної» Алла Телига. Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:38 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:38

Сеть замороженных продуктов «Галя Балувана» впервые готовится ввести единых поставщиков для всех точек, нюанс – большинство партнеров теперь должны отчислять франчайзеру в 2,5 раза больше. Как изменения повлияют на самую динамично развивающуюся франшизу Украины?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні