Упорядочить хаос. «Галя Балувана» впервые повышает роялти и вводит единых поставщиков для 950 точек. Что это даст сети?

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Сеть замороженных продуктов «Галя Балувана» впервые готовится ввести единых поставщиков для всех точек, нюанс – большинство партнеров теперь должны отчислять франчайзеру в 2,5 раза больше. Как изменения повлияют на самую динамично развивающуюся франшизу Украины?
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