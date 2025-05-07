Упорядочить хаос. «Галя Балувана» впервые повышает роялти и вводит единых поставщиков для 950 точек. Что это даст сети?

Сеть замороженных продуктов «Галя Балувана» впервые готовится ввести единых поставщиков для всех точек, нюанс – большинство партнеров теперь должны отчислять франчайзеру в 2,5 раза больше. Как изменения повлияют на самую динамично развивающуюся франшизу Украины?