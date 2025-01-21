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Минобороны назвало самые популярные вакансии в рекрутинговых центрах. Топ-7 наиболее востребованных специальностей

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Вакансии, связанные с БпЛА, водительскими и стрелковыми направлениями, пользуются наибольшим спросом среди граждан, приобщающихся к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны 21 января.

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Ключевые факты

  • Всего с начала работы рекрутинговых центров общее количество посетителей достигло 35 337, из которых 7800 уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины. За прошедшую неделю в центры обратились 1282 человека.
  • По состоянию на середину января, топ-7 наиболее востребованных групп специальностей:
  1. связанные с БПЛА – 16%;
  2. водители – 16%;
  3. стрелковые – 15%;
  4. штабные должности – 9%;
  5. артиллерия – 6%;
  6. боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи – 5%;
  7. связь и кибербезопасность – 5%.
Минобороны назвало самые популярные вакансии в рекрутинговых центрах. Топ-7 наиболее&amp;nbsp;востребованных специальностей /Фото 1

Инфографика: Минобороны

  • По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, главное преимущество присоединиться к обороне Украины с помощью рекрутинговых центров – это возможность выбрать специальность по желанию и способностям кандидата.
  • В рекрутинговых центрах специалисты предоставляют необходимую информацию о военной службе, а также осуществляют сопровождение кандидата на всех этапах оформления документов.

Контекст

12 февраля 2024 года во Львове запустили пилотный проект рекрутинга в армию. Рекрутинг происходит параллельно с мобилизацией, процесс базируется на подписании контракта до конца особого периода. При этом человек уходит в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ по социальному обеспечению.

По состоянию на январь 2025 года в Украине работает 47 рекрутинговых центров украинской армии. Наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и Киева.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ. Все консультации по военной службе предоставляются с соблюдением условий конфиденциальности.

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