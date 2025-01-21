Міноборони назвало найпопулярніші вакансії в рекрутингових центрах. Сім найбільш затребуваних спеціальностей

Вакансії, пов’язані з БпЛА, водійськими та стрілецькими напрямками, користуються найбільшим попитом серед громадян, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу української армії, повідомляє пресслужба Міноборони 21 січня.
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Ключові факти
- Загалом з початку роботи рекрутингових центрів загальна кількість відвідувачів сягнула 35 337, з яких 7800 вже стали кандидатами до лав Сил оборони України. Протягом минулого тижня до центрів звернулось 1282 особи.
- Станом на середину січня, сім найбільш затребуваних груп спеціальностей такі:
- повʼязані з БПЛА – 16%;
- водії – 16%;
- стрілецькі – 15%;
- штабні посади – 9%;
- артилерія – 6%;
- бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі – 5%;
- звʼязок та кібербезпека – 5%.
- За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, головна перевага долучитись до оборони України за допомогою рекрутингових центрів – це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата.
- В рекрутингових центрах фахівці надають необхідну інформацію про військову службу, а також здійснюють супровід кандидата на всіх етапах оформлення документів.
Контекст
12 лютого 2024 року у Львові запустили пілотний проєкт рекрутингу до армії. Рекрутинг відбувається паралельно з мобілізацією, процес базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду. При цьому людина йде у визначену частину і на певну посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Окрім того, контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.
Станом на січень 2025-го в Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.
Центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, зокрема у Збройних силах України, Національній гвардії, Державній прикордонній службі та СБУ. Всі консультації щодо військової служби надаються з дотриманням умов конфіденційності.
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