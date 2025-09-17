Министерство обороны Украины обновило порядок списания военного имущества, включая беспилотные системы, их компоненты и боеприпасы. Изменения упрощают документооборот, уменьшают бюрократию и открывают возможность более гибкого использования технологий на фронте, говорится в сообщении ведомства.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Теперь командиры бригад могут списывать уничтоженное, поврежденное или израсходованное в боях имущество по одному акту. Лимит стоимости такого документа составляет 1,7 млн грн. Это позволяет формировать один акт списания на все потери в сутки без согласования с высшим руководством.
- Если учет ведется в цифровом формате, больше не нужно будет вносить данные в бумажные книги, отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
- Под новые правила подпадают дроны, комплектующие, системы управления и боеприпасы. Единый акт подтверждает расходы в боевых действиях, на учениях или испытаниях. А любой БпЛА можно переоборудовать или использовать именно те комплектующие, которые требуются подразделению.
- Ранее разукомплектовать БпЛА можно было только с разрешения командования Сил логистики. Это создавало неудобства и требовало времени и оформления нескольких бумажных документов. Теперь акт утверждается командиром воинской части, согласования с должностными лицами высших уровней не требуется.
Контекст
Рынок БпЛА в Украине активно растет. Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес, сообщил в начале июня замминистра обороны Дмитрий Клименков.
Кабмин разрешил закупать беспилотные системы украинского производства через систему электронных закупок «Прозоро».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.