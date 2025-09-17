Министерство обороны Украины обновило порядок списания военного имущества, включая беспилотные системы, их компоненты и боеприпасы. Изменения упрощают документооборот, уменьшают бюрократию и открывают возможность более гибкого использования технологий на фронте, говорится в сообщении ведомства.

Подробности

Теперь командиры бригад могут списывать уничтоженное, поврежденное или израсходованное в боях имущество по одному акту. Лимит стоимости такого документа составляет 1,7 млн ​​грн. Это позволяет формировать один акт списания на все потери в сутки без согласования с высшим руководством.

Если учет ведется в цифровом формате, больше не нужно будет вносить данные в бумажные книги, отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Под новые правила подпадают дроны, комплектующие, системы управления и боеприпасы. Единый акт подтверждает расходы в боевых действиях, на учениях или испытаниях. А любой БпЛА можно переоборудовать или использовать именно те комплектующие, которые требуются подразделению.

Ранее разукомплектовать БпЛА можно было только с разрешения командования Сил логистики. Это создавало неудобства и требовало времени и оформления нескольких бумажных документов. Теперь акт утверждается командиром воинской части, согласования с должностными лицами высших уровней не требуется.

Контекст

Рынок БпЛА в Украине активно растет. Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес, сообщил в начале июня замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Кабмин разрешил закупать беспилотные системы украинского производства через систему электронных закупок «Прозоро».