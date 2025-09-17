Міністерство оборони України оновило порядок списання військового майна, включно з безпілотними системами, їхніми компонентами та боєприпасами. Зміни спрощують документообіг, зменшують бюрократію та відкривають можливість більш гнучкого використання технологій на фронті, йдеться в повідомленні відомства.

Деталі

Відтепер командири бригад можуть списувати знищене, пошкоджене або витрачене у боях майно за одним актом. Ліміт вартості для такого документа становить 1,7 млн грн. Це дозволяє формувати один акт списання на всі втрати за добу без погоджень із вищим керівництвом.

Якщо облік ведеться в цифровому форматі, то більше не потрібно буде вносити дані в паперові книги, зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Під нові правила підпадають дрони, їхні комплектуючі, системи управління та боєприпаси. Єдиний акт підтверджує витрати у бойових діях, на навчаннях чи випробуваннях. А будь-який БпЛА можна переобладнати або використовувати саме ті комплектуючі, які потрібні підрозділу.

Раніше розукомплектувати БпЛА було можливо лише з дозволу командування Сил логістики. Це створювало незручності та вимагало часу та оформлення кількох паперових документів. Тепер акт затверджується командиром військової частини, погодження з посадовими особами вищих рівнів не потрібне.

Контекст

Ринок БпЛА в Україні активно зростає. Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес, повідомив на початку червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Кабмін дозволив закуповувати безпілотні системи українського виробництва через систему електронних закупівель «Прозоро».