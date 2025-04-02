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Міноборони завершило перший етап реформи ВЛК. Що змінилося для військовозобов’язаних

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Міністерство оборони завершує перший етап реформи військово-лікарських комісій, з 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 2 квітня.

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Ключові факти

  • Головною зміною для військовозобов’язаних є те, що висновки ВЛК створюються онлайн. «Швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків», – додав Умєров. Також не потрібно більше особисто нести документи до ТЦК.
  • Відтепер вся інформація автоматично потрапляє до реєстру «Оберіг».
  • Дані про придатність або непридатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку «Резерв+».
  • З 1 березня Міноборони готувало систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвалися в електронному кабінеті.
  • Наступний етап реформи ВЛК буде тривати до осені і передбачатиме можливість для військовозобовʼязаних пройти медичну частину огляду в будь-якому закладі охорони здоровʼя, повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, пише «Укрінформ».
  • За її словами, таким чином військовозобовʼязані також зможуть отримати дані для адміністративного висновку. «Це суттєво знизить корупційні ефекти і дасть можливість зробити зручний сервіс для громадян», — додала вона.

Контекст

11 січня 2025-го парламент ухвалив законопроєкт №12066 про цифрову ВЛК. Ця ініціатива дає змогу автоматично передавати результати медичних оглядів про придатність до військової служби до реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

У січні 2025-го у мобільному додатку «Резерв+» запустили зручну генерацію електронних направлень до військово-лікарських комісій. Тепер за направленням не потрібно йти до ТЦК та СП, а достатньо скористатися цифровим інструментом у «Резерв+». Для цього слід оновити версію додатку і згенерувати собі направлення на ВЛК, яке буде мати QR-код, сформований у вигляді електронного документа. 

Реформа ВЛК – частина трансформації, яку МО реалізує спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами – за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони.

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