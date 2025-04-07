Мита Трампа. Акції найбільших техкомпаній продовжують падіння, Apple наближається до річного мінімуму

Акції «Чудової сімки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia і Tesla) продовжили падати 7 квітня, внаслідок чого їхня сукупна вартість знизилася приблизно на $2 трлн, оскільки інвестори стурбовані фінансовими наслідками глобальної тарифної війни президента США Дональда Трампа, пише Reuters .

Ключові факти

Акції Tesla впали на 7%, до $223, ставши лідерами з падіння серед «Чудової сімки» – групи високоефективних акцій технологічних компаній, які протягом багатьох років підтримували зростання Волл-стріт, але чия доля різко погіршилася за останні кілька місяців.

З моменту піку наприкінці 2024 року компанії загалом втратили понад $6 трлн ринкової вартості.

Apple, Alphabet і Microsoft торгувалися близько річних мінімумів: акції виробника iPhone впали на 4,8%, а акції інших учасників «Чудової сімки» впали на 1,5–4,8%.

На частку цієї групи припала значна частина більш ніж $5 трлн вартості, яку індекс S&P 500 втратив за останні дві торгові сесії.

Інфографіка: Reuters

Контекст

Під час першого терміну президентства Трампа Apple домоглася звільнення від мит ​​США на китайські товари, проте аналітики не впевнені, чи зможе компанія домогтися звільнення від мит ​​цього разу, незважаючи на оголошення про $500 млрд інвестицій у США протягом наступних чотирьох років.

Що стосується Tesla, продажі якої можуть знову знизитися протягом року після невтішного звіту про постачання за перший квартал, експерти вважають, що торгова напруга може підштовхнути покупців у Китаї до внутрішніх конкурентів.

2 квітня президент США Дональд Трамп повідомив про введення нових мит на імпорт. У Рожевому саду Білого дому він показав таблицю з тарифами від 10% до 50%, які почнуть діяти 5 та 9 квітня й торкнуться більшості країн. Світові ринки відреагували падінням. Акції американських компаній обвалилися. Найбагатші люди США втратили сотні мільярдів.

7 квітня фʼючерси на американські фондові індекси знизилися, продовжуючи розпродаж уже третю сесію поспіль через наполегливість Білого дому в агресивній тарифній політиці проти основних торговельних партнерів, попри ринкову нестабільність.