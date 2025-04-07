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Американські фондові індекси падають третю сесію поспіль

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ф’ючерси на американські фондові індекси у понеділок знизилися, продовжуючи розпродаж уже третю сесію поспіль через наполегливість Білого дому в агресивній тарифній політиці проти основних торговельних партнерів, попри ринкову нестабільність. Про це пише Trading Economics 7 квітня. 

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Деталі 

  • Ф’ючерси на Dow і S&P 500 втратили 2,8% і 2,3% відповідно, опустившись на 20% від історичних максимумів, що може вказувати на початок ведмежого ринку, говорять експерти. 
  • Nasdaq упав на 3% і вже перебуває в цій зоні з минулого тижня через побоювання рецесії, викликаної масштабними тарифами Трампа. 
  • Найбільше постраждали акції техгігантів: Apple втратила 25% з початку року, Nvidia – 20%, Microsoft – 14,6%.

Контекст 

2 квітня президент США Дональд Трамп повідомив про введення нових мит на імпорт. У Рожевому саду Білого дому він показав таблицю з тарифами від 10% до 50%, які почнуть діяти 5 та 9 квітня й торкнуться більшості країн.

Торгова напруга вже впливає на світову економіку. ЄС планує контрзаходи, а Велика Британія сподівається на велику торговельну угоду зі США. Китай у відповідь на американські мита оголосив про додаткові 34% на імпорт із США.

7 квітня індекс MSCI Asia Pacific, що охоплює компанії з 13 країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, впав більш ніж на 7%, показавши найгірший результат із 2008 року.

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