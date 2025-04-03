Самая большая жертва пошлин Трампа. Apple потеряла $250 млрд рыночной стоимости за день

Компания Apple 3 апреля потеряла более $250 млрд рыночной стоимости. Это сделало ее одной из самых больших жертв тарифной политики Дональда Трампа. Хотя гендиректор Тим Кук пытался наладить отношения с Белым домом, это не помогло, пишет FT.
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Подробности
- В начале торгов в Нью-Йорке акции производителя iPhone упали на 8,5%. Поэтому рыночная капитализация Apple уменьшилась с $3,37 трлн до $3,12 трлн.
- Трамп ввел большие тарифы на товары, ввозимые в США из Азии. Это задело ключевые страны, где у Apple есть поставщики и производство: Китай, Тайвань, Индию и Вьетнам.
- Этот шаг повлияет на многие модели iPhone, iPad, Mac и аксессуары, которые продает этот технологический гигант.
- Президент США обещает «освободить» экономику. Но для Кука это означает сложный выбор: повысить цены на дорогостоящие гаджеты или покрыть дополнительные расходы самостоятельно. Последнее может снизить доходы компании на десятки миллиардов долларов, которые так ценят инвесторы Apple, отметило издание.
- Аналитики Citi считают, что более 90% производства Apple сосредоточено в Китае. Товары из этой страны ожидают тарифы в размере не менее 54%. Вьетнам и Индия, где производят все больше продуктов Apple, таких как iPhone, AirPods и часы, столкнутся с тарифами в 46% и 26% соответственно.
- Но полупроводники пока освобождены от новых тарифов. Это может оградить Apple, покупающую чипы у тайваньской компании TSMC, от тарифа в 32% на товары из Тайваня. Новый завод TSMC в Аризоне, вероятно, получает значительную часть миллиардов долларов, которые Apple и Nvidia обещают потратить на производство в США. Однако расширение этого завода может подорожать из-за нового тарифа в 20% на импорт из ЕС, в частности, от нидерландской компании ASML, производящей оборудование для чипов.
- Аналитики Citi прогнозируют, что тарифы из Китая могут снизить общую маржу Apple на 9%, если их не удастся избежать. По оценкам Jefferies, в текущем году в США из Китая ввезут 37 млн iPhone. Это снизит чистую прибыль Apple на 14%, если цены не повысят, чтобы компенсировать затраты.
- Тарифы повлияют на цепочку поставки Apple. В записке Jefferies от четверга сказано: «Даже если Apple освободят от нынешних тарифов, компании придется быстрее диверсифицировать цепочку поставки. А для этого нужно лучше платить своим поставщикам».
Контекст
В феврале Apple пообещала нанять 20 000 работников и вложить $500 млрд в США в течение следующих четырех лет. В частности, планируется построить новый завод в Техасе для производства серверов искусственного интеллекта.
Но Кук, посетивший инаугурацию Трампа и Белый дом, до сих пор не добился освобождения от новых тарифов. Это вызвало недовольство среди сотрудников Apple. Белый дом подтвердил, что в указе президента нет исключений для Apple. Накануне компания отказалась комментировать, есть ли шанс избежать тарифов, как это удалось в первый срок Трампа.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров в страну. 2 апреля во время выступления в Розовом саду Белого дома он показал таблицу, где перечислены 74 страны, включая ЕС, с указанием размеров тарифов. Новые ставки вступят в силу 5 и 9 апреля.
По его словам, импорт из Китая будет облагаться пошлиной в 34%, из ЕС – 20%, из Великобритании и Украины – по 10%. Самые высокие тарифы установлены для Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).
Финансовые рынки уже ощутили последствия торгового напряжения: акции упали, а облигации и доллар выросли в цене. ЕС и Китай пообещали ответить на пошлины США, в то время как Великобритания надеется на выгодное торговое соглашение с Вашингтоном. Детальнее – по ссылке.
Больше всего пострадали от пошлин Трампа фондовые индексы США и акции американских компаний.
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