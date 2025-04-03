Самая большая жертва пошлин Трампа. Apple потеряла $250 млрд рыночной стоимости за день

Компания Apple 3 апреля потеряла более $250 млрд рыночной стоимости. Это сделало ее одной из самых больших жертв тарифной политики Дональда Трампа. Хотя гендиректор Тим Кук пытался наладить отношения с Белым домом, это не помогло, пишет FT .

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В начале торгов в Нью-Йорке акции производителя iPhone упали на 8,5%. Поэтому рыночная капитализация Apple уменьшилась с $3,37 трлн до $3,12 трлн.

Трамп ввел большие тарифы на товары, ввозимые в США из Азии. Это задело ключевые страны, где у Apple есть поставщики и производство: Китай, Тайвань, Индию и Вьетнам.

Этот шаг повлияет на многие модели iPhone, iPad, Mac и аксессуары, которые продает этот технологический гигант.

Президент США обещает «освободить» экономику. Но для Кука это означает сложный выбор: повысить цены на дорогостоящие гаджеты или покрыть дополнительные расходы самостоятельно. Последнее может снизить доходы компании на десятки миллиардов долларов, которые так ценят инвесторы Apple, отметило издание.

Аналитики Citi считают, что более 90% производства Apple сосредоточено в Китае. Товары из этой страны ожидают тарифы в размере не менее 54%. Вьетнам и Индия, где производят все больше продуктов Apple, таких как iPhone, AirPods и часы, столкнутся с тарифами в 46% и 26% соответственно.

Но полупроводники пока освобождены от новых тарифов. Это может оградить Apple, покупающую чипы у тайваньской компании TSMC, от тарифа в 32% на товары из Тайваня. Новый завод TSMC в Аризоне, вероятно, получает значительную часть миллиардов долларов, которые Apple и Nvidia обещают потратить на производство в США. Однако расширение этого завода может подорожать из-за нового тарифа в 20% на импорт из ЕС, в частности, от нидерландской компании ASML, производящей оборудование для чипов.

Аналитики Citi прогнозируют, что тарифы из Китая могут снизить общую маржу Apple на 9%, если их не удастся избежать. По оценкам Jefferies, в текущем году в США из Китая ввезут 37 млн ​​iPhone. Это снизит чистую прибыль Apple на 14%, если цены не повысят, чтобы компенсировать затраты.

Тарифы повлияют на цепочку поставки Apple. В записке Jefferies от четверга сказано: «Даже если Apple освободят от нынешних тарифов, компании придется быстрее диверсифицировать цепочку поставки. А для этого нужно лучше платить своим поставщикам».

Контекст

В феврале Apple пообещала нанять 20 000 работников и вложить $500 млрд в США в течение следующих четырех лет. В частности, планируется построить новый завод в Техасе для производства серверов искусственного интеллекта.

Но Кук, посетивший инаугурацию Трампа и Белый дом, до сих пор не добился освобождения от новых тарифов. Это вызвало недовольство среди сотрудников Apple. Белый дом подтвердил, что в указе президента нет исключений для Apple. Накануне компания отказалась комментировать, есть ли шанс избежать тарифов, как это удалось в первый срок Трампа.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров в страну. 2 апреля во время выступления в Розовом саду Белого дома он показал таблицу, где перечислены 74 страны, включая ЕС, с указанием размеров тарифов. Новые ставки вступят в силу 5 и 9 апреля.

По его словам, импорт из Китая будет облагаться пошлиной в 34%, из ЕС – 20%, из Великобритании и Украины – по 10%. Самые высокие тарифы установлены для Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%).

Финансовые рынки уже ощутили последствия торгового напряжения: акции упали, а облигации и доллар выросли в цене. ЕС и Китай пообещали ответить на пошлины США, в то время как Великобритания надеется на выгодное торговое соглашение с Вашингтоном. Детальнее – по ссылке.

Больше всего пострадали от пошлин Трампа фондовые индексы США и акции американских компаний.