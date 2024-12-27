Международные авиакомпании приостанавливают полеты в Россию после сбития самолета Azerbaijan Airlines

Авиакомпании Казахстана, Азербайджана и Израиля приостановили рейсы в Россию. Это произошло после сообщения о том, что российская система ПВО «Панцирь-С» сбила пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» во время рейса 8432. Об этом пишут Media.az , Jerusalem Post и Qazaq Air .

Подробности

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о прекращении рейсов из Баку в несколько российских городов, начиная с 28 декабря 2024 года. Рейсы приостановлены до завершения расследования, сообщает Media.az.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно приостановила полеты. Рейсы из Астаны в Екатеринбург приостановлены до 27 января 2025-го. В заявлении компании говорится, что решение принято для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа на основе регулярной оценки рисков полетов в Россию.

При этом авиаперевозчик продолжит рейсы в Омск и Новосибирск, которые отвечают критериям безопасности. Пассажирам отмененных рейсов обещают полный возврат стоимости билетов или бесплатное изменение бронирования на другие направления компании.

Национальный перевозчик Израиля El Al объявил о временном прекращении полетов в Россию. Рейсы между Тель-Авивом и Москвой отменены по меньшей мере на неделю. На следующей неделе компания планирует пересмотреть ситуацию и принять решение о возможном возобновлении рейсов.

Контекст

25 декабря утром в Казахстане произошла авиакатастрофа. Самолет, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился неподалеку от города Актау. На борту находились 67 человек, среди которых пятеро членов экипажа.

Самолет принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines. Согласно записям сервиса Flightradar, перед падением он несколько раз кружил над аэропортом Актау, что может свидетельствовать о технических или других проблемах.

26 декабря Euronews, ссылаясь на источники в правительстве Азербайджана, сообщило, что причиной авиакатастрофы стала ракета класса «земля – воздух», выпущенная из российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С».