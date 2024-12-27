Міжнародні авіакомпанії призупиняють польоти до Росії після збиття літака Azerbaijan Airlines

Авіакомпанії Казахстану, Азербайджану та Ізраїлю призупинили рейси до Росії. Це сталося після повідомлення про те, що російська система ППО «Панцирь-С» збила пасажирський літак авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» під час рейсу 8432. Про це пишуть Media.az , Jerusalem Post та Qazaq Air .

Деталі

Авіакомпанія «Azerbaijan Airlines» (AZAL) оголосила про припинення рейсів із Баку до кількох російських міст, починаючи з 28 грудня 2024 року. Рейси призупинено до завершення розслідування, повідомляє Media.az.

Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air тимчасово зупинила польоти. Рейси з Астани до Єкатеринбурга призупинено до 27 січня 2025-го. У заяві компанії йдеться, що рішення ухвалено для гарантування безпеки пасажирів та екіпажу на основі регулярної оцінки ризиків польотів до Росії.

При цьому авіаперевізник продовжить рейси до Омська та Новосибірська, які наразі відповідають критеріям безпеки. Пасажирам скасованих рейсів обіцяють повне повернення вартості квитків або безкоштовну зміну бронювання на інші напрямки компанії.

Національний перевізник Ізраїлю El Al оголосив про тимчасове припинення польотів до Росії. Рейси між Тель-Авівом і Москвою скасовано щонайменше на тиждень. Наступного тижня компанія планує переглянути ситуацію та прийняти рішення про можливе відновлення рейсів.

Контекст

25 грудня вранці в Казахстані сталася авіакатастрофа. Літак, що виконував рейс із Баку до Грозного, розбився неподалік від міста Актау. На борту перебувало 67 осіб, серед яких пʼятеро членів екіпажу. За попередніми даними, загинуло щонайменше 38 осіб, повідомляє казахстанське видання Tengrinews.

Літак належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Згідно з записами сервісу Flightradar, перед падінням він кілька разів кружляв над аеропортом Актау, що може свідчити про технічні або інші проблеми.

26 грудня, Euronews, посилаючись на джерела в уряді Азербайджану, повідомило, що причиною авіакатастрофи стала ракета класу «земля – повітря», випущена з російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С».