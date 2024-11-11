monobank почав випускати корм для котів

Ключові факти

«Цей день настав! monobank зробив свій власний корм для котів!» – написав Гороховський.

Корм представлений у мережі «Аврора» в двох смаках: риба та м’ясо.

Упаковка котячого корму коштує 14 грн, з яких 1 грн донатиться у фонд зоозахисної організації UAnimals.

Контекст

21 жовтня mono запустив власний маркетплейс на базі мобільного застосунку monobank. За перші три дні роботи сервісу його відвідали понад 1 млн клієнтів, реалізовано товарів на 56,8 млн грн. Першими партнерами проєкту стали продавці техніки та електроніки Moyo, КТС і Click. На старті в маркетплейсі будуть представлені гаджети, смарт-електроніка та компʼютерна техніка.

28 000 замовлень, виторг – 19,2 млн грн, середній чек – 684 грн – такий результат першого дня роботи нового продукту, написав у Telegram 22 жовтня співвласник monobank Олег Гороховський.