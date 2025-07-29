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МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки на 2025 рік з 2,8% до 3%. Що цьому сприяло

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогнози зростання світової економіки на 2025 і 2026 роки. Причина – менш жорсткі, ніж очікувалося, торговельні барʼєри США, слабкий долар та несподівана стійкість Китаю. Водночас Фонд попереджає про ризики, пов'язані з тиском на незалежність ФРС. Про це йдеться в оновленому прогнозі, опублікованому 29 липня.

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Ключові факти

  • Світове зростання: прогноз зростання глобального ВВП у 2025 році підвищено до 3,0% (+0,2 в.п. до квітня), на 2026 рік – 3,1% (+0,1 в.п.).
  • Інфляція: заголовкова інфляція у світі, як і раніше, очікується на рівні 4,2% у 2025-му та 3,6% у 2026-му, майже без змін до попереднього прогнозу (-0,1 та 0,0 в.п. відповідно).
  • США: очікуване зростання у 2025 році – 1,9% (+0,1 в.п.), у 2026-му – 2,0% (+0,3 в.п.). МВФ прогнозує, що новий фіскальний пакет (OBBBA) збільшить ВВП США на 0,5% у середньостроковій перспективі.
  • Єврозона: зростання у 2025-му – 1,0% (+0,2 в.п.), у 2026-му – 1,2% (без змін). Прогноз зростання переоцінено здебільшого через стрибок експорту фармацевтики з Ірландії.
  • Китай: прогноз на 2025 рік – 4,8% (+0,8 в.п.), на 2026-й – 4,2% (+0,2 в.п.). Причини: сильне зростання в першому півріччі, зниження мит і підтримка експорту за рахунок слабкого юаня.
  • Індія: стабільне зростання – 6,4% у 2025 і 2026 роках (+0,2 і +0,1 в.п. відповідно). МВФ відзначає позитивну зовнішню кон’юнктуру та стабільну динаміку споживання.
  • Україна: у липневій доповіді не згадується напряму, однак МВФ застерігає, що загострення війни або перебої в торгівлі можуть вдарити по зростанню в регіоні.
  • Торговельний прогноз: світова торгівля зросте на 2,6% у 2025-му (+0,9 в.п.), але сповільниться до 1,9% у 2026-му (-0,6 в.п.) через згасання ефекту «форсованого імпорту» та невизначеність митної політики.
  • Ціни на нафту: очікується падіння – 13,9% у 2025 році (проти -15,5% у квітні), враховуючи тимчасове зростання на тлі нападу Ірану на Ізраїль у червні.
  • Ризики: базовий сценарій припускає, що мита залишаться на поточних рівнях. У разі повернення до ставок 2 квітня або введення 50% мита на мідь світове зростання може впасти ще на 0,2 в.п. у 2025 році.

Контекст

Прогноз МВФ став розворотом у риториці Фонду: ще у квітні він попереджав про значне сповільнення глобальної економіки через торговельну війну. Хоча нинішнє зростання нижче за доковідні середні 3,7% (у 2024-му було 3,3%), сигнал з МВФ свідчить про «тендітну стійкість» світової економіки.

Водночас Фонд застеріг: високий борг, політичні втручання у монетарну політику і шоки можуть зруйнувати досягнутий баланс.

Особливу увагу Фонд звернув на загрози з боку президента США Дональда Трампа, який підписав законопроєкт із фіскальними стимулами, але водночас публічно атакує ФРС. Трамп звинувачує голову Федрезерву Джерома Пауелла у стриманні зростання та вимагає зниження ставки до 1%, хоча регулятор утримує її на рівні 4,25–4,5%, остерігаючись інфляційного ефекту мит. За словами Ґуріншаса, успіх глобального «мʼякого приземлення» після пандемії – це заслуга саме незалежності центробанків, яку не можна ставити під загрозу.

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