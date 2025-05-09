Венгрия выслала двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто сообщил о выдворении двух украинских дипломатов, якобы обвиняемых в шпионаже. Об этом он сообщил в своем видеообращении. Решение было принято вскоре после того, как СБУ раскрыла шпионскую сеть, связанную с военной разведкой Венгрии, действовавшую против интересов Украины.
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- По словам Сийярто, решение о выдворении уже сообщили украинскому послу.
- Министр также заявил, что Венгрия больше не будет терпеть «длительные клеветнические действия со стороны Киева».
- «Мы, венгры, стремимся к миру, мы говорим «нет» войне, мы не позволим втянуть Венгрию в войну. Это одна из причин клеветы, которую начала Украина. Кроме того, венгерский народ сейчас решает, поддерживать ли вступление Украины в ЕС», – отметил Сийярто.
Контекст
Утром 9 мая Служба безопасности Украины сообщила о задержании двух агентов, по данным следствия, работавших на шпионскую сеть военной разведки Венгрии. Задержанные – бывший военный и экс-военнослужащая Вооруженных сил Украины – собирали данные об оборонной системе Закарпатья, выявляли уязвимые места в наземной и воздушной защите, а также анализировали настроения местных жителей, в частности, их потенциальную реакцию на возможное введение венгерских войск в регион. Один из подозреваемых уже взят под стражу.
В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных уведомлений о разоблачении агентов венгерской разведки в Закарпатской области. Он обвинил Украину в распространении антивенгерской пропаганды, назвав ее «во многих случаях безосновательной». Сийярто также подчеркнул, что Венгрия до сих пор не получила официальной информации об этом инциденте.
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