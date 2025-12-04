Державна служба геології та надр України з шостої спроби реалізувала спецдозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі у Львівській області. Про це стало відомо з даних на платформі Prozorro.Продажі .

Деталі

Ділянка розташована у Стрийському та Дрогобицькому районах, приблизно за 15 км на південний захід від Стрия. Дозвіл дає право освоювати надра з глибини від 4000 м, окрім частини, що перетинається з Довголуцькою площею в інтервалі 4700–5800 м.

У торгах на Prozorro.Продажі взяли участь три компанії. Стартова ціна становила 48,3 млн грн, але в ході аукціону вона зросла більш ніж удвічі – переможцем стало ТОВ «Газ-МДС» із пропозицією 110 млн грн.

Компанія-переможець входить до групи родини Гузенків, ключовою особою якої є Олександр Гузенко. Група працює в газовидобутку, виробництві шпалер і нерухомості, а її активи включають ТОВ «Надра-Геоінвест», що розробляє Скоробогатьківське родовище в Полтавській області, йдеться у даних на сайті YouControl.

Кошти від продажу спецдозволу будуть спрямовані до держбюджету та поповнять Американсько-український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних зобов’язань України, повідомили у Держгеонадрах.

Спецдозвіл видається строком на 20 років та включає геологічне вивчення, дослідно-промислову розробку та промисловий видобуток. На площі є поклади газу, нафти, розчиненого газу та конденсату, зазначили у відомстві.

Залучення приватного капіталу до освоєння глибоких нафтогазових горизонтів на Львівщині є стратегічним кроком для посилення енергетичної стійкості країни, наголосив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Контекст

Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund, RIF) – спільний проєкт урядів України та США, створений для залучення приватного капіталу в ключові сектори української економіки.

17 квітня сторони підписали меморандум, який підтвердив намір фіналізувати та укласти угоду у сфері надрокористування.

30 квітня Україна та США погодили створення спільного фонду відбудови, що інвестуватиме у видобуток корисних копалин, нафти й газу, а також у пов’язану інфраструктуру та переробку всередині країни.

8 травня Верховна Рада ратифікувала міждержавну угоду про запуск Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Офіційний старт роботи фонду відбувся 23 травня.

13 травня Агенція державно-приватного партнерства та DFC підписали дві комерційні угоди, які визначили управлінську структуру фонду та механізм формування його капіталу.

До керівної ради фонду з українського боку увійшли заступник міністра економіки Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін та держсекретар МЗС Олександр Карасевич. Управління й наповнення фонду здійснюватиметься Україною та США на паритетних умовах – 50/50.

Україна перераховуватиме до фонду 50% бюджетних надходжень від продажу нових спецдозволів і від нової ренти на видобуток корисних копалин. США поповнюватимуть фонд грошовими внесками або зараховуватимуть частину нової військової допомоги як вклад. Розподіл прибутку фонду планується після перших десяти років роботи.