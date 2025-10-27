В Николаевской области открывают мультизерновой комплекс по переработке масличных культур OLVIA, который будет реализован в два этапа. Об этом пишет Latifundist.com .

Подробности

На первом этапе компания модернизировала элеватор емкостью 84 700 м³, оборудовав его системами для сушки и очистки зерна. Также запустили прессово-подготовительный и экстракционный цеха, склады для шрота и шелухи, котельную на биомассе, емкости для хранения масла и собственную электрическую подстанцию, отметили в компании.

На втором этапе планируется удвоение производственных мощностей. Будут построены дополнительный прессово-подготовительный цех, еще один экстракционный цех, а также расширены емкости для хранения масла. Кроме того, в планах – создание собственной генерации электроэнергии, цеха рафинации, дезодорации и вымораживания, цеха разлива масла в бутылки, а также складов для готовой продукции и отгрузки.

«В будущем OLVIA планирует развивать направление глубокой переработки кукурузы на крахмал с последующей фасовкой и продажей на внутреннем и международном рынках», – сообщили в компании.

Контекст

В 2024–2025 маркетинговом году Украина экспортировала 17,2 млн т масла, масличных культур и продуктов их переработки, что на 3,1 млн т меньше, чем в прошлом году. Однако благодаря росту цен экспортная выручка выросла на 2,3%, превысив $10 млрд.

Согласно обновленным августовским данным Минэкономики, сбор урожая зерновых улучшился благодаря более поздней жатве в северных регионах. Если на старте кампании урожайность ранних зерновых, таких как пшеница и ячмень, была ниже прошлогодних показателей, то сейчас она почти сравнялась.

В сентябрьском отчете Министерства сельского хозяйства США прогнозировалось сокращение урожая подсолнечника в Украине на 2% в 2025 году. Октябрьский прогноз не был обнародован из-за временного прекращения работы госорганов США.

В конце 2024–2025 МГ в Украине возник дефицит подсолнечного масла из-за ограниченного предложения подсолнечника и переориентации заводов на переработку сои и рапса. Внутренние цены на сырое подсолнечное масло выросли до 58 000–60 000 грн/т (FCA-завод), что соответствует $1160–1200/т, тогда как экспортные цены составили $1135–1145/т для поставок в августе и $1100/т для поставок в сентябре.

Кабмин отменил 10-процентную экспортную пошлину для сельхозпроизводителей, экспортирующих собственно выращенную сою и рапс, сообщил Forbes Ukraine представитель правительства, ознакомленный с результатами голосования.