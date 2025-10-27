У Миколаївській області відкривають мультизерновий комплекс із переробки олійних культур OLVIA, який буде реалізований у два етапи. Про це пише Latifundist.com .

Деталі

На першій черзі компанія модернізувала елеватор місткістю 84 700 м³, обладнавши його системами для сушки та очищення зерна. Також запустили пресово-підготовчий і екстракційний цехи, склади для шроту та лушпиння, котельню на біомасі, ємності для зберігання олії та власну електричну підстанцію, зазначили у компанії.

На другому етапі планується подвоєння виробничих потужностей. Будуть зведені додатковий пресово-підготовчий цех, ще один екстракційний цех, а також розширені ємності для зберігання олії. Крім того, у планах – створення власної генерації електроенергії, цеху рафінації, дезодорації та виморожування, цеху розливу олії в пляшки, а також складів для готової продукції та відвантаження.

«У майбутньому OLVIA планує розвивати напрям глибокої переробки кукурудзи на крохмаль із подальшим фасуванням і продажем на внутрішньому та міжнародному ринках», – повідомили у компанії.

Контекст

У 2024–2025 маркетинговому році Україна експортувала 17,2 млн т олії, олійних культур та продуктів їхньої переробки, що на 3,1 млн т менше, ніж у попередньому році. Проте завдяки зростанню цін експортний виторг зріс на 2,3%, перевищивши $10 млрд.

Згідно з оновленими серпневими даними Мінекономіки, збір урожаю зернових покращився завдяки пізнішим жнивам у північних регіонах. Якщо на старті кампанії врожайність ранніх зернових, таких як пшениця та ячмінь, була нижчою за минулорічні показники, то нині вона майже зрівнялася.

У вересневому звіті Міністерства сільського господарства США прогнозувалося скорочення врожаю соняшнику в Україні на 2% у 2025 році. Жовтневий прогноз не був оприлюднений через тимчасове припинення роботи держорганів США.

Наприкінці 2024–2025 МР в Україні виник дефіцит соняшникової олії через обмежену пропозицію соняшнику та переорієнтацію заводів на переробку сої та ріпаку. Внутрішні ціни на сиру соняшникову олію зросли до 58 000–60 000 грн/т (FCA-завод), що відповідає $1160–1200/т, тоді як експортні ціни склали $1135–1145/т для поставок у серпні та $1100/т для поставок у вересні.

Кабмін скасував 10-відсоткове експортне мито для сільгоспвиробників, які експортують власновирощену сою та ріпак, повідомив Forbes Ukraine представник уряду, ознайомлений із результатами голосування.