На портале «Дія» снова заработала услуга «Дія.QR»

На портале госуслуг «Дія» снова стала доступна услуга шеринга документов через «Дія.QR». Об этом сообщила пресс-служба сервиса 16 января.

Подробности

Благодаря сервису «Дія.QR», клиент может отправить документы в формате PDF через приложение «Дія» прямо на электронную почту организации. Это удобно, быстро и позволяет сэкономить время обеим сторонам.

Как работает «Дія.QR»:

Клиент сканирует QR-код организации.

В приложении «Дія» открывается запрос на отправку нужного документа.

Клиент подтверждает запрос через «Дія. Подпись».

Автоматически создается черновик электронного письма с вложенным документом и указанным адресом организации.

Остается только нажать «Отправить».

Сейчас «Дія.QR» уже используют ЦНАПы, учебные заведения, гостиницы, автосалоны и ветеринарные клиники.

Контекст

19 декабря Министерство юстиции сообщило о масштабном сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала это одной из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

Из-за атаки, организованной российскими хакерами, временно прекратили работу более 60 единых и государственных реестров, подчиненных Минюсту. Несмотря на серьезность инцидента, утечки персональных данных удалось избежать.

Для защиты от будущих атак Минюст анонсировал создание «Пентагона» государственных реестров – системы, которая усилит кибербезопасность.

По данным Госспецсвязи, правительственная команда реагирования CERT-UA в 2024 году проработала 4315 киберинцидентов – это на 69,8% больше, чем в 2023 году, когда было зафиксировано 2541 атаку. Злоумышленники чаще всего направляли свои действия против местных органов власти, правительственных структур, сектора безопасности и обороны, энергетики, телекоммуникаций и коммерческих организаций.